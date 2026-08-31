Как ИИ заменяет людей и почему 1С до сих пор держится на рынке бухгалтерии – интервью с Олегом Щербатенко по IT-Enterprise

Искусственный интеллект уже берет на себя часть работы, которую раньше выполняли люди: проверяет документы, анализирует тендеры, оценивает резюме и помогает искать новые возможности для продаж. Насколько ИИ реально может компенсировать кадровый дефицит и где автоматизация уже позволяет компаниям работать с меньшим количеством людей – об этом Delo.ua поговорило с Олегом Щербатенко, основателем IT-Enterprise. Это компания, много лет внедряющая для крупного бизнеса системные решения по управлению бизнесом, кадрами и финансами.

Другая важная тема – почему украинский бизнес до сих пор не может избавиться от российского программного обеспечения, в частности, систем, связанных с 1С, которые годами использовались для бухгалтерии и управления бизнесом.

За годы большой войны ваш бизнес значительно вырос. Но на этом рынке было много продуктов от страны-агрессора. Как вы думаете, какая часть вашего роста обусловлена именно патриотическими настроениями клиентов, искавших альтернативу российским продуктам?

– Во-первых, мы заменяем российский софт на IT-Enterprise уже больше двадцати лет в крупном и среднем бизнесе. Еще в 2017 году, после санкций на вражеский софт, мы создали собственную программу для бухгалтерского учета – MASTER для малых и средних компаний. Проанализировали рынок и увидели, что только государственные компании тратят на российский софт миллиарды гривен. С 2017 года через Prozorro на российское программное обеспечение израсходовано более 3,37 млрд грн, из них более 2,3 млрд – уже после начала полномасштабной войны. Я бы не сказал, что наши продукты выбирают из-за патриотических настроений. Клиенты понимают, что есть риски по безопасности, риски того, что с каждым годом все меньше компаний и специалистов, внедряющих вражеский софт, и потому инвестируют в наши решения.

Что касается продуктов 1C – они еще есть на рынке?

– Да, на рынке еще много государственных и коммерческих компаний, которые используют софт российской компании 1C или софт компании BAS, который, хоть формально является польским, но создан на архитектуре российской системы 1С и технологически тесно с ней связан.

Как изменилась доля российского софта для бухгалтерии за время войны?

– Это трудно точно сосчитать. По статистике проекта "Ворожий софт", 75% украинских пользователей до сих пор используют этот токсичный софт. Мы производим активную замену 1С/BAS, более 65 000 пользователей перешли на продукты линейки MASTER. Средняя динамика подключения в 2026 году – более 60 новых клиентов ежемесячно. Для сравнения, в 2024 году эта цифра составила около 15, а в 2025 – 25.

Мы работаем на перспективу. Сейчас MASTER преподают в более 150 учебных заведений. Также многие учебные заведения заменили токсический софт на MASTER. К примеру, Киевский авиационный институт, Киевский политехнический институт, НУБиП.

Мы сейчас делаем упор на партнерскую сеть, центры обучения и готовые конфигурации продуктов. Например, воинская часть, учебное заведение, заведения медицины, аптека, ресторан, резидент Дія.City, торговля, страховые компании, коммунальные заведения и другие.

Ранее вы говорили, что на рынке CRM-систем все еще доминируют российские Bitrix24 и AmoCRM. Какая ситуация на этом рынке сейчас?

– Сегодня на украинском рынке уже внедряются наши CRM-решения и десятки СRM-систем, которые могут быть качественной альтернативой враждебным Bitrix24 и AmoCRM.

Вся IT-отрасль активно работает над тем, чтобы предоставить клиентам украинские решения, обеспечивающие защиту данных и поддерживающие развитие собственной IТ-экосистемы.

Дополнительная информация: Проект "Ворожий софт", созданный Ассоциацией ИТ Ukraine, направлен на запрет российского программного обеспечения и содействие масштабному переходу украинцев на безопасные и современные альтернативные решения, в частности, украинский софт. На сайте проекта собрана и постоянно обновляется вся информация по этому поводу. Кроме того, Государственная служба спецсвязи на постоянной основе обновляет и публикует список запрещенного к использованию ПО и коммуникационного оборудования. По последним данным службы, список расширен до 2020 позиций.

Как искусственный интеллект заменяет людей

Относительно ИИ. Сейчас очень много бизнесов рассказывают о том, как его внедряют. Можете привести пару кейсов, на которых хорошо видна польза от таких решений?

– Вот несколько примеров. Для "Укрпочты" мы сделали помощника "Марко" с искусственным интеллектом для разумной обработки входных документов, контроля договоров и импорта документов в ERP с точностью 99,5%. За первые три месяца этот AI-агент обработал более 26 000 документов, полностью взяв на себя рутинные операции по проверке и внесению данных. Игорь Смилянский (гендиректор "Укрпочты" – ред.) приводит данные, что внедрение искусственного интеллекта и цифровизация позволили сократить время на проработку документов на 60-80%, а штат бекофиса сегодня составляет 40 сотрудников вместо 850 (об этом он написал в своем сообщении на FB).

Другой кейс. В компании SmartTender AI-ассистенты проверяют требования к тендерной документации, самостоятельно анализируют цены в Prozorro и рынок в целом.

Третий пример. Охранная компания SHERIFF к анализу нашего ИИ-агента была уверена, что охватывает почти весь свой рынок. Анализ данных с помощью ИИ обнаружил, что на самом деле компания участвует лишь примерно в 30% релевантных закупок, а 70% – пропускает. ИИ-агент обнаружил регионы, где компания годами почти не подавала предложений.

То есть компания получила возможность увеличить свои продажи?

– Именно так. Но польза не только в этом. AI-ассистенты сейчас оценивают резюме кандидатов, ищут аналоги материалов, проверяют предложения поставщиков, помогают в создании документации. Они встроены в решение всех наших бизнесов. Мы создали фабрику ИИ-ассистентов, используемых нашими клиентами в различных отраслях, в том числе Roshen, Interpipe, WOG, Yasno, "Эпицентр" и крупнейший милитарный фонд "Повернись живим". Без таких инструментов компании теряют деньги и не видят картину в целом, инструменты AI помогают расти и масштабироваться, автоматизируя рутинные процессы и увидеть то, что было вне зоны внимания человека.

Украинский бизнес постепенно заменяет российский софт украинскими решениями и внедряет инструменты на основе ИИ. Коллаж Delo.ua с помощью ChatGPT

Что будет после войны

Что вы думаете о перспективах восстановления Украины после войны? Есть точка зрения, что нас ждет инвестиционный бум, но, с другой точки зрения, в стране тяжелый демографический кризис, большинство беженцев вряд ли вернутся, и Украину после войны просто некому будет отстраивать. Что вы думаете по этому поводу?

– Мы уже подготовились к этому потенциальному буму.

Высокий спрос на наши решения во время полномасштабной войны – возможность эффективно управлять и масштабировать бизнес во время кадрового кризиса и удаленной работы. Мы с 2014 года внедряем технологии Industry 4.0, создаем Digital Twin – цифровые двойники бизнесов, Smart Factory – разумные производства, которыми можно управлять из любой точки мира.

Внедряем помощников и агентов с искусственным интеллектом в финансы, производство, закупки, продажи, бухучет и управление персоналом.

Мы сейчас работаем с компаниями DefTech-отрасли, активно обсуждаем перспективу производства продукции двойного назначения и изменение соответствующих бизнес-процессов. Уже сейчас наблюдаем активный спрос на наше решение по управлению инвестиционными проектами, и уже ведем более 10 таких внедрений у наших клиентов.

Мы в этом году открыли специальную образовательную платформу UA Tech School IT-Enterprise для подготовки специалистов по цифровой трансформации компаний. Цель школы – подготовить молодое поколение будущих архитекторов возобновления и развития украинского бизнеса. Весной этого года уже выпустили первые 50 цифровых реформаторов.

Вы сказали о "цифровых двойниках". Можно ли пример того, что они меняют в бизнесе?

– К примеру, в компании "Нибулон" внедрение цифровых двойников 26 элеваторов помогло сократить в 3-5 раз количество персонала. Это позволило компании не только преодолеть кадровый кризис, но и позволило эффективно работать и развивать бизнес.

Какая сейчас в целом ситуация по конфликту с бывшим партнером Владимиром Михайловым?

– Я строю бизнес по трем принципам: доверие, ответственность и командная работа. Здесь доверие было потеряно. Потому ситуация с миноритарным участником нескольких наших компаний перешла полностью в юридическую плоскость. Там им занимаются наши юристы. Мой фокус внимания сегодня на развитии бизнеса. Для меня главное, что все эти процессы никак не влияют ни на бизнес, ни на клиентов, ни на команду. Мы продолжаем расти и масштабироваться.

Какие результаты деятельности бизнеса за первое полугодие 2026 года?

– AI-first в процессах наших бизнесов. Во все наши продукты и сервисы мы с 2023 года интегрировали ИИ-инструменты. Раньше мы фокусировались на агентах и ассистентах с искусственным интеллектом для наших клиентов, в этом году параллельно интегрируем искусственный интеллект в собственную работу, в разработку наших продуктов, процессы внедрения и процессы поддержки наших клиентов, процессы маркетинга и в HR. Инвестируем в SaaS – большинство наших продуктов поставляется как сервис. Miltech – мы активно работаем в этом секторе и помогаем производителям масштабироваться. Сегодня это один из наших приоритетов. Кибербезопасность также постоянно усиливаем, в том числе искусственным интеллектом, защиту нашей инфраструктуры и инфраструктуры наших клиентов.

Мы растем. Первое полугодие – плюс 28,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Ваши конкуренты – SAP, Oracle и Microsoft. В чем главные достоинства ваших товаров?

– Когда мы начинали на этом рынке, эти конкуренты уже были. И поначалу я думал, что они нас съедят и мы не выдержим конкуренции. Но со временем мы оказались более гибкими. Наши продукты можно быстро настраивать под приоритеты конкретного бизнеса с помощью без программирования. В нашей области такой подход называется Low-code/No-code.

Мне кажется, что ваши конкуренты могут то же самое о себе сказать…

– Нет, не так. Наши конкуренты либо заставляют клиентов подстроиться под программу, либо спрашивают: "Скажите, что вам нужно, и мы это запрограммируем". А мы выполняем проекты цифровой трансформации бизнеса, будущих бизнес-процессов. Мы сначала выясняем с владельцем и топ-менеджерами – кем вы хотите стать, какие проблемы бизнеса, где вы видите свой бизнес в будущем. У нас уже есть best-practice и новые технологии Industry 4.0 и Industry 5.0. И исходя из этого, конфигурируем систему и меняем процессы.

Наше преимущество – высокая экспертиза нашей команды по оптимизации бизнеса наших клиентов. Мы не просто оцифровываем клиентов, мы меняем процессы, улучшаем показатели бизнеса. Например, только в ДТЭК с помощью нашего софта 20 тыс. работников проходят ежегодную оценку эффективности и выполнения KPI.

При таком подходе у ваших клиентов будет большое сопротивление в коллективе. Одно дело – заполнять таблички результатов работы, а совсем другое – научиться воспользоваться новым софтом. Разве не случается саботаж среди работников крупных клиентов?

– Бывает. Но у нашей команды 1000 инструментов, как побороть "скрытое сопротивление" при внедрении изменений. Еще одно наше преимущество – опыт, большое количество успешных проектов в Украине. Более 100 крупнейших компаний страны используют наши продукты. В том числе Interpipe, "Нибулон", МХП. Побеждает не большой – побеждает более эффективный. У нас многолетний опыт команды почти в 40 лет. Также мы усиливаем проекты наших конкурентов нашими решениями. Например, для ДТЭК мы во время войны внедрили проекты бюджетирования, казначейства, управления персоналом (рекрутинг, онборинг, обучение – LMS, портал сотрудника, ежегодная оценка деятельности всего персонала по всему миру). Мы интегрируемся с SAP, выполняем эти проекты вместе с партнером MODUS X.

Какие у вас планы на 2027 год? Какие должны быть ключевые показатели бизнеса? Или на более длинную перспективу?

– Планы амбициозные. Мы ежегодно закладываем рост на 20% – пока эти планы выполняются с превышением. Мы активно работаем с Miltech – сейчас это более 50 компаний – планируем и дальше развивать это направление. Среди других перспективных направлений в нашем фокусе – агро, ритейл и e-commerce, пищевая промышленность, банки и страховые компании. В каждом направлении уже есть клиенты – "Нибулон", МХП, Roshen, "Вацак", Rozetka, Креди Агриколь Банк, Райффайзен банк, Ощадбанк, Укрэксимбанк. Технологии должны быть не только эффективны, но и понятны. Мы активно работаем над направлением AI-first, user-friendly и AI-native интерфейсами всех наших продуктов, чтобы они стали проще для разных групп клиентов. Нашими продуктами пользуются компании и бизнесы разного масштаба и сегмента, независимо от количества работников – это может быть как 30 сотрудников, так и сотни тысяч.