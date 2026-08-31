Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 31 августа

На 31 августа 2026 года в Украине значительно подорожали огурцы и помидоры. Среди овощей борщового набора цена капусты выросла, а лук – снизилась. Стоимость картофеля и моркови не изменилась.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 31 августа следующая:

Овощи Цена Смена Картофель 11-13 грн +0% Лук 12-14 грн -7,14% Морковь 12-14 грн +0% Капуста 18-22 грн +11,11% Помидоры 25-40 грн +16,67% Огурцы 40-50 грн +164,71%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самые дешевые огурцы по 49,79 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Среди всех овощей для борщового набора снизилась стоимость только лука - его реализуют по 12-14 грн/кг, что почти на 24% дешевле, чем неделей ранее. Капуста подорожала до 18–22 грн/кг.

Тем временем морковь стабильно стоит 12–14 грн/кг, свеклу продают в среднем по 11 грн/кг, а цены на картофель установились на уровне 11–13 грн/кг.

Кабачки предлагают по 33–37 грн/кг. Ценники на баклажаны подскочили более чем на 13% — до 40–45 грн/кг. Цветная капуста потеряла в цене 18,18%, ее продают по 40–50 грн/кг.

Также снизились цены на сладкий перец: килограмм сорта "Геркулес" стоит в среднем 45 грн, а "Белозерка" - 35 грн. В то же время, на 25% подорожал красный острый перец — до 130–200 грн/кг.

Цены на огурцы взлетели сразу почти на 165% – этот овощ стоит в пределах 40–50 грн/кг. Помидоры также подорожали – в среднем за килограмм просят 35 грн.

Стоимость капусты брокколи, кабачков, цуккини и кукурузы осталась на прежнем уровне.

Прогноз цен

Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.

В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.

Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.

В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.