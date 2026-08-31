Як ШІ замінює людей і чому 1С досі тримається на ринку бухгалтерії – інтерв’ю з Олегом Щербатенком із IT-Enterprise

Штучний інтелект уже бере на себе частину роботи, яку раніше виконували люди: перевіряє документи, аналізує тендери, оцінює резюме та допомагає шукати нові можливості для продажів. Наскільки ШІ реально може компенсувати кадровий дефіцит і де автоматизація вже дозволяє компаніям працювати з меншою кількістю людей – про це Delo.ua поговорило з Олегом Щербатенком, засновником IT-Enterprise. Це компанія, яка багато років впроваджує для великого бізнесу системні рішення з управління бізнесом, кадрами та фінансами.

Інша важлива тема – чому український бізнес досі не може позбутися російського програмного забезпечення, зокрема систем, пов’язаних із 1С, які роками використовувалися для бухгалтерії та управління бізнесом.

За роки великої війни ваш бізнес значно виріс. Але на цьому ринку було багато продуктів від країни-агресора. Як ви думаєте, яка частина вашого зростання зумовлена саме патріотичними настроями клієнтів, які шукали альтернативу російським продуктам?

– По-перше, ми замінюємо російський софт на IT-Enterprise вже більше двадцяти років у великому та середньому бізнесі. Ще в 2017 році після санкцій на ворожий софт ми створили власну програму для бухгалтерського обліку – MASTER для малих та середніх компаній. Проаналізували ринок і побачили, що лише державні компанії витрачають на російський софт мільярди гривень. З 2017 року через Prozorro на російське програмне забезпечення витрачено понад 3,37 млрд грн, з них більш ніж 2,3 млрд – уже після початку повномасштабної війни. Я б не сказав, що наші продукти обирають через патріотичні настрої. Клієнти розуміють, що є ризики по безпеці, ризики того, що з кожним роком все менше компаній і фахівців, які впроваджують ворожий софт, і тому інвестують у наші рішення.

Щодо продуктів 1C – вони ще є на ринку?

– Так, на ринку ще є багато державних та комерційних компаній, які використовують софт російської компанії 1C або софт компанії BAS, який, хоч формально є польським, але створений на архітектурі російської системи 1С і технологічно тісно з нею пов’язаний.

Як змінилась частка російського софту для бухгалтерії за час великої війни?

– Це важко точно порахувати. За статистикою проєкту "Ворожий софт", 75% українських користувачів досі використовують цей токсичний софт. Ми проводимо активну заміну 1С/BAS, понад 65 000 користувачів перейшли на продукти лінійки MASTER. Середня динаміка підключення у 2026 році – понад 60 нових клієнтів щомісяця. Для порівняння, у 2024 році ця цифра становила близько 15, а у 2025 – 25.

Ми працюємо на перспективу. Зараз MASTER викладають у понад 150 навчальних закладах. Також багато навчальних закладів замінили токсичний софт на MASTER. Наприклад, Київський авіаційний інститут, Київський політехнічний інститут, НУБіП.

Ми зараз робимо акцент на партнерську мережу, центри навчання та готові конфігурації продуктів. Наприклад, військова частина, заклад освіти, заклади медицини, аптека, ресторан, резидент Дія.City, торгівля, страхові компанії, комунальні заклади та інші.

Раніше ви казали, що на ринку CRM-систем все ще домінують російські Bitrix24 та AmoCRM. Яка ситуація на цьому ринку тепер?

– Сьогодні на українському ринку вже впроваджуються наші CRM-рішення та десятки СRМ-систем, які можуть бути якісною альтернативою ворожим Bitrix24 та AmoCRM.

Вся IT-галузь активно працює над тим, щоб надати клієнтам українські рішення, які забезпечують захист даних і підтримують розвиток власної ІТ-екосистеми.

Додаткова інформація: Проєкт "Ворожий софт", створений Асоціацією ІТ Ukraine, спрямований на заборону російського програмного забезпечення та сприяння масштабному переходу українців на безпечні й сучасні альтернативні рішення, зокрема український софт. На сайті проєкту зібрана і постійно оновлюється вся інформація щодо цього. Крім того, Державна служба спецзв’язку на постійній основі оновлює і публікує перелік забороненого до використання ПЗ та комунікаційного обладнання. За останніми даними служби, список розширено до 2020 позицій.

Як штучний інтелект замінює людей

Щодо ШІ. Зараз дуже багато бізнесів розповідають про те, як його запроваджують. Можете навести пару кейсів, на яких добре видно користь від таких рішень?

– Ось кілька прикладів. Для "Укрпошти" ми зробили помічника "Марко" зі штучним інтелектом для розумної обробки вхідних документів, контролю договорів та імпорту документів у ERP з точністю 99,5%. За перші три місяці цей AI-агент опрацював понад 26 000 документів, повністю взявши на себе рутинні операції з перевірки та внесення даних. Ігор Смілянський (гендиректор "Укрпошти" – ред.) наводить дані, що впровадження штучного інтелекту та цифровізація дозволили скоротити час на опрацювання документів на 60-80%, а штат бекофісу сьогодні становить 40 співробітників замість 850 (про це він написав у своєму дописі на FB).

Інший кейс. У компанії SmartTender AI-асистенти перевіряють вимоги до тендерної документації, самостійно аналізують ціни в Prozorro та ринок у цілому.

Третій приклад. Охоронна компанія SHERIFF до аналізу нашого ШІ-агента була впевнена, що охоплює майже весь свій ринок. Аналіз даних за допомогою ШІ виявив, що насправді компанія бере участь лише приблизно у 30% релевантних закупівель, а 70% – пропускає. АІ-агент виявив регіони, де компанія роками майже не подавала пропозицій.

Тобто компанія отримала можливість збільшити свої продажі?

– Саме так. Але користь не лише в цьому. AI-асистенти зараз оцінюють резюме кандидатів, шукають аналоги матеріалів, перевіряють пропозиції постачальників, допомагають у створенні документації тощо. Вони інтегровані у рішення всіх наших бізнесів. Ми створили фабрику АІ-асистентів, яких використовують наші клієнти в різних галузях, в тому числі Roshen, Interpipe, WOG, Yasno, "Епіцентр" та найбільший мілітарний фонд "Повернись живим". Без таких інструментів компанії втрачають гроші і не бачать картину в цілому, інструменти AI допомагають зростати та масштабуватись, автоматизуючи рутинні процеси, і побачити те, що було поза зоною уваги людини.

Український бізнес поступово замінює російський софт українськими рішеннями та впроваджує інструменти на основі ШІ. Коллаж Delo.ua за допомогою ChatGPT

Що буде після війни

Що ви думаєте про перспективи відбудови України після завершення війни. Є точка зору, що нас чекає інвестиційний бум, але, з іншої точки зору, в країні важка демографічна криза, більшість біженців навряд чи повернуться, і Україну після війни просто не буде кому відбудовувати. Що ви думаєте з цього приводу?

– Ми вже підготувались до цього потенційного буму.

Високий попит на наші рішення під час повномасштабної війни – це можливість ефективно управляти та масштабувати бізнес під час кадрової кризи і віддаленої роботи. Ми з 2014 року впроваджуємо технології Industry 4.0, створюємо Digital Twin – цифрові двійники бізнесів, Smart Factory – розумні виробництва, якими можна управляти з будь-якої точки світу.

Впроваджуємо помічників та агентів зі штучним інтелектом у фінанси, виробництво, закупівлі, продажі, бухоблік і управління персоналом.

Ми зараз працюємо з компаніями DefTech-галузі, активно проговорюємо перспективу виробництва продукції подвійного призначення та зміну відповідних бізнес-процесів. Вже зараз спостерігаємо активний попит на наше рішення з управління інвестиційними проєктами і вже ведемо понад 10 таких впроваджень у наших клієнтів.

Ми в цьому році відкрили спеціальну освітню платформу UA Tech School IT-Enterprise з підготовки фахівців із цифрової трансформації компаній. Мета школи – підготувати молоде покоління майбутніх архітекторів відновлення та розвитку українського бізнесу. Навесні цього року вже випустили перших 50 цифрових реформаторів.

Ви сказали про "цифрових двійників". Можна приклад того, що вони змінюють в бізнесі?

– Наприклад, у компанії "Нібулон" впровадження цифрових двійників 26 елеваторів допомогло скоротити в 3-5 разів кількість персоналу. Це дозволило компанії не лише подолати кадрову кризу, а ще й дало змогу ефективно працювати і розвивати бізнес.

Яка зараз в цілому ситуація щодо конфлікту із колишнім партнером Володимиром Михайловим?

– Я будую бізнес на трьох принципах: довіра, відповідальність і командна робота. Тут довіра була втрачена. Тому ситуація з міноритарним учасником декількох наших компаній перейшла повністю в юридичну площину. Там нею займаються наші юристи. Мій фокус уваги сьогодні на розвитку бізнесу. Для мене головне, що всі ці процеси ніяк не впливають ні на бізнес, ні на клієнтів, ні на команду. Ми продовжуємо зростати та масштабуватись.

Які результати діяльності бізнесу за перше півріччя 2026-го року?

– AI-first в процесах наших бізнесів. У всі наші продукти та сервіси ми вже з 2023 року інтегрували АІ-інструменти. Раніше ми фокусувалися на агентах та асистентах зі штучним інтелектом для наших клієнтів, в цьому році паралельно інтегруємо штучний інтелект у власну роботу, в розробку наших продуктів, в процеси впровадження та процеси підтримки наших клієнтів, в процеси маркетингу та в HR. Інвестуємо в SaaS – більшість наших продуктів постачаються як сервіс. Miltech – ми активно працюємо у цьому секторі та допомагаємо виробникам масштабуватись. Сьогодні це один із наших пріоритетів. Кібербезпека – також постійно підсилюємо, в тому числі штучним інтелектом, захист нашої інфраструктури та інфраструктури наших клієнтів.

Ми зростаємо. Перше півріччя – плюс 28,6% до відповідного періоду минулого року.

Ваші конкуренти – SAP, Oracle та Microsoft. У чому основні переваги ваших продуктів?

– Коли ми починали на цьому ринку, ці конкуренти вже були. І спочатку я думав, що вони нас з’їдять і ми не витримаємо конкуренції. Але з часом ми виявилися гнучкішими. Наші продукти можна швидко налаштовувати під пріоритети конкретного бізнесу за допомогою налаштувань без програмування. У нашій галузі такий підхід називається Low-code/No-code.

Мені здається, що ваші конкуренти можуть те саме про себе сказати…

– Ні, не так. Наші конкуренти або змушують клієнтів підлаштуватися під програму, або питають: "Скажіть, що вам потрібно, і ми це запрограмуємо". А ми виконуємо проєкти цифрової трансформації бізнесу, майбутніх бізнес-процесів. Ми спочатку з’ясовуємо з власником та топменеджерами – ким ви хочете стати, які проблеми бізнесу, де ви бачите свій бізнес у майбутньому? У нас вже є best-practice та нові технології Industry 4.0 та Industry 5.0. І виходячи із цього, конфігуруємо систему і змінюємо процеси.

Наша перевага – висока експертиза нашої команди з оптимізації бізнесів наших клієнтів. Ми не просто оцифровуємо клієнтів, ми змінюємо процеси, покращуємо показники бізнесів. Наприклад, лише в ДТЕК за допомогою нашого софту 20 тис. працівників проходять щорічну оцінку ефективності та виконання KPI.

За такого підходу у ваших клієнтів буде великий спротив у колективі. Одне діло – заповнювати таблички результатів роботи, а зовсім інше – навчитися користуватися новим софтом. Хіба не трапляється саботаж серед працівників у великих клієнтів?

– Трапляється. Але у нашої команди 1000 інструментів, як побороти "прихований спротив" при впровадженні змін. Ще одна наша перевага – досвід, велика кількість успішних проєктів в Україні. Більш ніж 100 найбільших компаній країни використовують наші продукти. В тому числі Interpipe, "Нібулон", МХП. Перемагає не великий – перемагає більш ефективний. Ми маємо багаторічний досвід команди майже в 40 років. Також ми підсилюємо проєкти наших конкурентів нашими рішеннями. Наприклад, для ДТЕК ми під час війни впровадили проєкти бюджетування, казначейства, управління персоналом (рекрутинг, онборинг, навчання – LMS, портал співробітника, щорічна оцінка діяльності всього персоналу по всьому світу). Ми інтегруємось з SAP, виконуємо ці проєкти разом з партнером MODUS X.

Які у вас плани на 2027 рік? Які мають бути ключові показники бізнесу? Або на довшу перспективу?

– Плани амбітні. Ми щорічно закладаємо зростання на 20% – поки ці плани виконуються з перевищенням. Ми активно працюємо з Miltech – зараз це понад 50 компаній – плануємо і далі розвивати цей напрямок. Серед інших перспективних напрямів в нашому фокусі – агро, ритейл та e-commerce, харчова промисловість, банки і страхові компанії. В кожному напрямку вже є клієнти – "Нібулон", МХП, Roshen, "Вацак", Rozetka, Креді Агріколь Банк, Райффайзен банк, Ощадбанк, Укрексімбанк. Технології мають бути не тільки ефективними, а й зрозумілими. Ми активно працюємо над напрямком AI-first, user-friendly та AI-native інтерфейсами всіх наших продуктів, щоб вони стали ще простішими для різних груп клієнтів. Нашими продуктами користуються компанії та бізнеси різного масштабу та сегменту незалежно від кількості працівників – це може бути як 30 співробітників, так і сотні тисяч.