Росіяни вдарили реактивним шахедом по підприємству в Кривому Розі: є поранені

Російські військові завдали удару реактивним шахедом по промисловому підприємству в Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, двоє цивільних чоловіків дістали поранення.

Як пише Delo.ua, про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Кривий Ріг. Ворог завдав удару по промисловому підприємству. Зайнялася пожежа. Постраждали двоє чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу", — зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Олександр Вілкул уточнив, що поранення отримали чоловіки 1967 та 1978 років народження. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Він також додав, що ворог застосував для удару реактивний дрон.

"Ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство міста. Ще є у повітрі реактивні шахеди. Бережіть себе" - написав голова ради оборони міста.

Наразі пожежу на об'єкті вже локалізовано, на місці прильоту триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо, 21 серпня росіяни двічі поцілили по ТРЦ "Сонячна Галерея" в Кривому Розі. Внаслідок чого загинули 16 людей, ще майже 140 містян постраждали.