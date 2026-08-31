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Россияне ударили реактивным шахедом по предприятию в Кривом Роге: есть раненые

взрыв
Вражеский дрон попал в предприятие в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар реактивным шахедом по промышленному предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате атаки вспыхнул пожар, двое гражданских мужчин получили ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул .

"Два человека получили ранения из-за атаки россиян на Кривой Рог. Враг нанес удар по промышленному предприятию. Загорелся пожар. Пострадали двое мужчин. Медики оказывают им необходимую помощь", — отметил глава ОВА Александр Ганжа.

Александр Вилкул уточнил, что ранения получили мужчины 1967 и 1978 годов рождения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Он также добавил, что враг применил для удара реактивный дрон.

"Враг атаковал реактивным шахедом промышленное предприятие города. Еще есть в воздухе реактивные шахеды. Берегите себя", - написал председатель совета обороны города.

Пожар на объекте уже локализован, на месте прилета продолжается аварийно-спасательная операция.

Напомним, 21 августа россияне дважды попали по ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге. В результате чего погибли 16 человек, еще почти 140 горожан пострадали.

Автор:
Татьяна Бессараб

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