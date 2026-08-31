США пропонують країнам G20 переглянути правила торгівлі з Китаєм

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про намір закликати членів G20 переглянути умови торгівлі з КНР. Метою ініціативи є зменшення глобальних дисбалансів та спонукання Пекина до відмови від експортно-орієнтованої моделі на користь стимулювання внутрішнього споживання.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

На думку Бессента, поточний потік китайського експорту є нестійким для світової економіки, яка більше не може поглинати профіцит торговельного балансу Китаю у розмірі 1,2 трильйона доларів.

Торговельний тиск

Жорстка тарифна політика Вашингтона вже дозволила скоротити дефіцит торгівлі США з Китаєм за перші шість місяців 2026 року на третину — до 73,9 мільярда доларів. Проте це призвело до перенаправлення китайського імпорту в інші регіони, зокрема до Європи та Латинської Америки.

Бессент підкреслив, що розвинені країни постали перед складним вибором, тому США наполягають на спільній заяві G20 щодо скорочення торговельного дисбалансу.

Вашингтон критично оцінює ідеї штучного зміцнення юаня. Очільник Мінфіну назвав такі заклики спробою обійти фундаментальні проблеми: надмірні промислові субсидії Пекина та хронічно слабкий внутрішній попит.

Підготовка до саміту США та КНР

Переговори фінансових лідерів відбуваються напередодні вересневого саміту Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Білому домі.

Сторони опрацьовують можливість взаємного зняття тарифів із нестратегічних товарів обсягом близько 30 мільярдів доларів з кожного боку, а також обговорюють бар'єри у сфері штучного інтелекту.

Паралельно США переглядають правові механізми після рішень судів і готують нові мита, пов'язані з надлишковими виробничими потужностями Китаю. В рамках G20 Бессент також планує провести двосторонню зустріч із головою Народного банку Китаю Пань Гуншенгом.

Раніше повідомлялося, що США готують нові мита проти Китаю перед самітом Трампа і Сі Цзіньпіна. Вашингтон має намір запровадити 7,5% тариф на китайські товари через занепокоєння щодо надлишку виробничих потужностей у КНР.