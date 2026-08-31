США предлагают странам G20 пересмотреть правила торговли с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении призвать членов G20 пересмотреть условия торговли с КНР. Целью инициативы является уменьшение глобальных дисбалансов и побуждение Пекина отказаться от экспортно-ориентированной модели в пользу стимулирования внутреннего потребления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

По мнению Бессента, текущий поток китайского экспорта неустойчив для мировой экономики, которая больше не может поглощать профицит торгового баланса Китая в размере 1,2 триллиона долларов.

Торговое давление

Жесткая тарифная политика Вашингтона уже позволила сократить дефицит торговли США с Китаем за первые шесть месяцев 2026 года на треть – до 73,9 миллиарда долларов. Однако это привело к перенаправлению китайского импорта в другие регионы, в частности в Европу и Латинскую Америку.

Бессент подчеркнул, что развитые страны предстали перед сложным выбором, поэтому США настаивают на совместном заявлении G20 о сокращении торгового дисбаланса.

Вашингтон критично оценивает идеи искусственного укрепления юаня. Глава Минфина назвал такие призывы попыткой обойти фундаментальные проблемы: чрезмерные промышленные субсидии Пекина и хронически слабый внутренний спрос.

Подготовка к саммиту США и КНР

Переговоры финансовых лидеров проходят накануне сентябрьского саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме.

Стороны прорабатывают возможность взаимного снятия тарифов с нестратегических товаров в размере около 30 миллиардов долларов с каждой стороны, а также обсуждают барьеры в сфере искусственного интеллекта.

Параллельно США пересматривают правовые механизмы после решений судов и готовят новые пошлины, связанные с лишними производственными мощностями Китая. В рамках G20 Бессент также планирует провести двустороннюю встречу с главой Народного банка Китая Пань Гуншенгом.

Ранее сообщалось, что США готовят новые пошлины против Китая перед саммитом Трампа и Си Цзиньпина. Вашингтон намерен ввести 7,5% тариф на китайские товары из-за обеспокоенности избытком производственных мощностей в КНР.