Работодатель может оплатить обучение работника без налогов: какие условия

В 2026 году работодатель может оплачивать обучение работника без налогообложения НДФЛ и военным сбором. Для этого обучение должно проходить в украинском учебном заведении, а его стоимость не должна превышать 25 941 грн в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Обучение за счет работодателя

Работодатель может оплачивать обучение своего работника, и при определенных условиях такая выплата не будет включаться в его налогооблагаемый доход.

Речь идет об обучении в украинском заведении высшего или профессионально-технического образования. При этом его стоимость не должна превышать трехкратного размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, поэтому необлагаемый предел для оплаты обучения - 25 941 грн в месяц. В пределах этой суммы работник не платит НДФЛ и военный сбор.

При этом работодателю не обязательно производить оплату ежемесячно. Он может перечислить деньги сразу за несколько месяцев или за весь период обучения. В таком случае лимит определяется отдельно за каждый полный или неполный месяц обучения.

Что будет, если обучение стоит дороже

Если стоимость обучения превышает 25 941 грн. в месяц, облагается налогом только сумма превышения, а не вся выплата.

Эта сумма считается дополнительным благом работника. С нее уплачиваются НДФЛ по ставке 18% и военный сбор в размере 5%.

Нужно ли декларировать оплату обучения

Если оплата отвечает требованиям Налогового кодекса и не превышает установленный предел, работнику не нужно декларировать полученную сумму или самостоятельно уплачивать с нее налоги.

Если же стоимость обучения превышает налогооблагаемый лимит, налоги с суммы превышения начисляет, удерживает и платит работодатель как налоговый агент. Отдельно подавать декларацию только из-за получения такого дохода работнику не нужно.

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