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Бизнес может получить до €200 тысяч на обучение работников: как подать заявку
Украинские компании могут привлечь от €50 до €200 тыс. софинансирования на подготовку специалистов под собственные кадровые нужды. Бизнес должен покрыть минимум половину стоимости проекта и подать заявку до 31 августа 2026 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.
Финансирование предоставляется в рамках конкурса Skill Partnerships for Productivity. Компания должна реализовывать проект вместе с сертифицированным провайдером.
Средства можно направить на:
- создание и обновление обучающих программ под нужды компании;
- практическое и дуальное обучение;
- подготовку преподавателей и наставников на предприятиях;
- оценку и сертификацию профессиональных навыков.
Подаваться могут частные компании, работающие в Украине не менее трех лет и имеющие от восьми работников. Обязательное условие – бизнес должен профинансировать не менее 50% общей стоимости проекта.
Таким образом, программа позволяет компаниям не только искать готовых специалистов на рынке, но частично за внешнее финансирование самостоятельно готовить работников с нужными навыками.
По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Дарии Марчак, механизм должен приблизить профессиональную подготовку к реальным потребностям работодателей.
Заявки принимаются до 31 августа, а отобранные проекты планируют объявить в сентябре 2026 года.
Напомним, в Украине 78% работодателей испытывают дефицит кадров. Из-за нехватки специалистов компании все чаще готовы нанимать людей без необходимого опыта и обучать их непосредственно на работе.