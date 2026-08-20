Бизнес может получить до €200 тысяч на обучение работников: как подать заявку

Украинские компании могут привлечь от €50 до €200 тыс. софинансирования на подготовку специалистов под собственные кадровые нужды. Бизнес должен покрыть минимум половину стоимости проекта и подать заявку до 31 августа 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Финансирование предоставляется в рамках конкурса Skill Partnerships for Productivity. Компания должна реализовывать проект вместе с сертифицированным провайдером.

Средства можно направить на:

создание и обновление обучающих программ под нужды компании;

практическое и дуальное обучение;

подготовку преподавателей и наставников на предприятиях;

оценку и сертификацию профессиональных навыков.

Подаваться могут частные компании, работающие в Украине не менее трех лет и имеющие от восьми работников. Обязательное условие – бизнес должен профинансировать не менее 50% общей стоимости проекта.

Таким образом, программа позволяет компаниям не только искать готовых специалистов на рынке, но частично за внешнее финансирование самостоятельно готовить работников с нужными навыками.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Украины Дарии Марчак, механизм должен приблизить профессиональную подготовку к реальным потребностям работодателей.

Заявки принимаются до 31 августа, а отобранные проекты планируют объявить в сентябре 2026 года.

Напомним, в Украине 78% работодателей испытывают дефицит кадров. Из-за нехватки специалистов компании все чаще готовы нанимать людей без необходимого опыта и обучать их непосредственно на работе.