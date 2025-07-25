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IT-отрасль поддержала законопроект о запрете российского софта в Украине

IT-отрасль, российский софт
IT-отрасль поддержала законопроект о запрете российского софта / Depositphotos

Ассоциация IT Ukraine официально поддержала законопроект №13505, предусматривающий полный отказ от использования и распространения российского программного обеспечения до 2030 года. Документ призван не только повысить кибербезопасность, но и способствовать развитию национальных технологий, созданию рабочих мест и усилению цифрового суверенитета Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз IT Ukraine.

По словам главы подкомитета по безопасности в киберпространстве Александра Федиенко, российское ПО является инструментом врага, который позволяет осуществлять слежку, манипулировать данными и организовывать кибератаки. Законопроект №13505 устанавливает системный запрет такого ПО и направлен на защиту критической инфраструктуры, военных систем и граждан.

По состоянию на 2024 год, более 70% украинских компаний продолжают использовать софт страны-агрессора, включая более 40 популярных продуктов, что создает потенциальные угрозы утечки чувствительной информации. В то же время, рынок уже имеет ряд качественных альтернатив - как украинских, так и международных, адаптированных к украинскому законодательству.

Ассоциация IT Ukraine координирует соответствующую рабочую группу при Комитете Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. В ее состав входят представители Европейской бизнес-ассоциации, Независимой ассоциации банков Украины, Научной ассоциации кибербезопасности Украины, а также государственные эксперты и юристы.

"В условиях войны Украине необходимы четкие и конкретные критерии, а не размытые формулировки. И в этом законопроекте мы впервые видим не просто призыв "не использовать", а системный подход к выявлению, контролю и санкционированию таких рисков", - подчеркнул исполнительный директор Научной ассоциации кибербезопасности Украины Роман Одарченко.

Отдельное внимание Ассоциация уделяет просветительской работе. В частности, запущен информационный сайт vorozhyisoft.in.ua, где можно проверить ПО по происхождению, найти безопасные альтернативы, ознакомиться с ходом законодательных изменений и подписать Манифест украинских разработчиков.

Специалисты отмечают, что законопроект позволяет предотвратить передачу чувствительных данных врагу, защитить экономическую стабильность страны и прекратить финансирование агрессора из-за уплаты лицензионных платежей за российский софт.

О том, что в Украине планируют ввести законодательный запрет на использование, закупку и распространение программного обеспечения и средств информатизации, представляющих угрозу национальной безопасности, стало известно еще 23 июля.

Напомним, еще в мае Государственная служба специальной связи и защиты информации начала финализировать разработку проекта Кабинета министров о создании и использовании   реестра запрещенного программного обеспечения.

Автор:
Татьяна Гойденко