IT-галузь підтримала законопроєкт про заборону російського софту в Україні

Асоціація IT Ukraine офіційно підтримала законопроєкт №13505, який передбачає повну відмову від використання та поширення російського програмного забезпечення до 2030 року. Документ покликаний не лише підвищити кібербезпеку, а й сприяти розвитку національних технологій, створенню робочих місць та посиленню цифрового суверенітету України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз IT Ukraine.

За словами голови підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександра Федієнка, російське ПЗ є інструментом ворога, який дозволяє здійснювати стеження, маніпулювати даними й організовувати кібератаки. Законопроєкт №13505 встановлює системну заборону такого ПЗ та спрямований на захист критичної інфраструктури, військових систем і громадян.

Станом на 2024 рік, понад 70% українських компаній продовжують використовувати софт країни-агресора, включно з понад 40 популярними продуктами, що створює потенційні загрози витоку чутливої інформації. Водночас ринок уже має низку якісних альтернатив - як українських, так і міжнародних, адаптованих до українського законодавства.

Асоціація IT Ukraine координує відповідну робочу групу при Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. До її складу входять представники Європейської бізнес-асоціації, Незалежної асоціації банків України, Наукової асоціації кібербезпеки України, а також державні експерти та юристи.

"В умовах війни Україні необхідні чіткі та конкретні критерії, а не розмиті формулювання. І в цьому законопроєкті ми вперше бачимо не просто заклик «не використовувати», а системний підхід до виявлення, контролю та санкціонування таких ризиків" - підкреслив виконавчий директор Наукової асоціації кібербезпеки України Роман Одарченко.

Окрему увагу Асоціація приділяє просвітницькій роботі. Зокрема, запущено інформаційний сайт vorozhyisoft.in.ua, де можна перевірити ПЗ за походженням, знайти безпечні альтернативи, ознайомитися з перебігом законодавчих змін і підписати Маніфест українських розробників.

Фахівці наголошують, що законопроєкт дозволяє запобігти передачі чутливих даних ворогові, захистити економічну стабільність країни та припинити фінансування агресора через сплату ліцензійних платежів за російський софт.

Про те, що в Україні планують запровадити законодавчу заборону на використання, закупівлю та поширення програмного забезпечення і засобів інформатизації, які становлять загрозу для національної безпеки, стало відомо ще 23 липня.

Нагадаємо, ще у травні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації почала фіналізувати розробку проєкту Кабінету міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення.