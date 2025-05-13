Ворожий софт: в Україні запустять реєстр забороненого програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації фіналізує розробку проєкту Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ).

Про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

Реєстр забороненого софта

"Питання ворожого софту – дуже болюче. Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди", – розповів директор департаменту у сфері державного контролю у сфери захисту інформації й аудиту безпеки Держспецзв'язку Ігор Стрельник.

За його словами, незважаючи на рішення Рада національної безпеки і оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення.

На думку Стрельника, вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ, яким зобов’язали державні органи використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

"Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота", – підкреслив Стрельник.

Нова модель кіберстійкості

В Україні ухвалили низку стратегічних рішень для зміцнення кіберстійкості, зокрема щодо створення єдиної інфраструктури обробки, передавання та зберігання державних даних.

Передбачено запровадження обов’язкових вимог до операторів таких послуг, механізм аудиту та розміщення резервних копій критичної інформації виключно під юрисдикцією України.

Ці рішення було ухвалено за результатами розслідування масштабних кібератак на Єдині та Державні реєстри Мін’юсту, АТ "Укрзалізниця", а також у зв’язку з необхідністю посилення контролю за станом кіберзахисту критичних державних систем. Крім того, вони продиктовані потребою зміцнення цифрового суверенітету України та зменшення залежності від іноземних ІТ-рішень, сервісів і міжнародної технічної допомоги у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, у квітні до системи кіберзахисту Держспецзв'язку долучилися ще шість організацій. Системавиявлення вразливостей захищає понад 38 тисяч серверів і робочих станцій у критичній інфраструктурі країни.