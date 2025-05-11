Держспецзв’язку вимагає від провайдерів обмежити доступ до 16 онлайн-аптек

Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, що перебуває у підпорядкуванні Держспецзв’язку, розпорядився обмежити доступу до 16 сайтів онлайн-аптек.

Про це йдеться у розпорядженні № 256/3057, опублікованому на сайті відомства.

Постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг у технічно можливий спосіб повинні тимчасово обмежити доступ до наступних ресурсів:

liki - tut . com ;



tut com evromedics . com . ua;



evromedics com ua; europharm . com . ua ;



com ua yabloko - apteka . com . ua ;



apteka com ua medtabletka . com;



com; te . kiev . ua ;



te kiev ua onkoliki . com . ua ;



com ua bpharm . com . ua ;



com ua tiva - pharm . com . ua ;



tiva pharm com ua one - apteka . com . ua ;



apteka com ua a 24. com . ua ;



a com ua aptekadobraya . com . ua ;



com ua globalimpex . com . ua ;



com ua med - dopomoga . com;



dopomoga com; b 12- apteka . com . ua;



apteka com ua; normaplus . com . ua .

Згідно із документом провайдери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення розпорядження — 5 травня 2025 року — мають надіслати підтверджуючі листи про виконання даних вимог. Розпорядження повинно діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у квітні до системи кіберзахисту Держспецзв'язку долучилися ще шість організацій. Система виявлення вразливостей захищає понад 38 тисяч серверів і робочих станцій у критичній інфраструктурі країни.