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Держспецзв’язку вимагає від провайдерів обмежити доступ до 16 онлайн-аптек

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Провайдерів зобов’язали обмежити доступ до 16 онлайн-аптек. / Freepik

Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, що перебуває у підпорядкуванні Держспецзв’язку, розпорядився обмежити доступу до 16 сайтів онлайн-аптек.

Про це йдеться у розпорядженні № 256/3057, опублікованому на сайті відомства.  

Постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг у технічно можливий спосіб повинні тимчасово обмежити доступ до наступних ресурсів:

  • liki-tut.com;
  • evromedics.com.ua;
  • europharm.com.ua;
  • yabloko-apteka.com.ua;
  • medtabletka.com;
  • te.kiev.ua;
  • onkoliki.com.ua;
  • bpharm.com.ua;
  • tiva-pharm.com.ua;
  • one-apteka.com.ua;
  • a24.com.ua;
  • aptekadobraya.com.ua;
  • globalimpex.com.ua;
  • med-dopomoga.com;
  • b12-apteka.com.ua;
  • normaplus.com.ua. 

Згідно із документом провайдери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення розпорядження — 5 травня 2025 року — мають надіслати підтверджуючі листи про виконання даних вимог. Розпорядження повинно діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Фото 2 — Держспецзв’язку вимагає від провайдерів обмежити доступ до 16 онлайн-аптек

Нагадаємо, у квітні до системи кіберзахисту Держспецзв'язку долучилися ще шість організацій. Система виявлення вразливостей захищає понад 38 тисяч серверів і робочих станцій у критичній інфраструктурі країни.

Автор:
Тетяна Ковальчук