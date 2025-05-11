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Держспецзв’язку вимагає від провайдерів обмежити доступ до 16 онлайн-аптек
Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, що перебуває у підпорядкуванні Держспецзв’язку, розпорядився обмежити доступу до 16 сайтів онлайн-аптек.
Про це йдеться у розпорядженні № 256/3057, опублікованому на сайті відомства.
Постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг у технічно можливий спосіб повинні тимчасово обмежити доступ до наступних ресурсів:
-
liki-tut.com;
-
evromedics.com.ua;
-
europharm.com.ua;
-
yabloko-apteka.com.ua;
-
medtabletka.com;
-
te.kiev.ua;
-
onkoliki.com.ua;
-
bpharm.com.ua;
-
tiva-pharm.com.ua;
-
one-apteka.com.ua;
-
a24.com.ua;
-
aptekadobraya.com.ua;
-
globalimpex.com.ua;
-
med-dopomoga.com;
-
b12-apteka.com.ua;
- normaplus.com.ua.
Згідно із документом провайдери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення розпорядження — 5 травня 2025 року — мають надіслати підтверджуючі листи про виконання даних вимог. Розпорядження повинно діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, у квітні до системи кіберзахисту Держспецзв'язку долучилися ще шість організацій. Система виявлення вразливостей захищає понад 38 тисяч серверів і робочих станцій у критичній інфраструктурі країни.