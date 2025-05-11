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Госспецсвязи требует от провайдеров ограничить доступ к 16 онлайн-аптекам.
Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины, находящийся в ведении Госспецсвязи, распорядился ограничить доступ к 16 сайтам онлайн- аптек.
Об этом говорится в распоряжении №256 /3057, опубликованном на сайте ведомства.
Поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг технически возможным образом должны временно ограничить доступ к следующим ресурсам:
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liki - tut . com ;
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evromedics.com.ua;
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europharm.com.ua;
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yabloko-apteka.com.ua ;
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medtabletka.сom;
- te.kiev.ua;
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onkoliki.com.ua;
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bpharm.com.ua;
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tiva-pharm.com.ua;
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one-apteka.com.ua ;
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a24.com.ua;
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aptekadobraya.com.ua;
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globalimpex.com.ua;
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med-dopomoga.com;
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b12-apteka.com.ua;
- normaplus.com.ua.
Согласно документу, провайдеры в течение трех рабочих дней с даты обнародования распоряжения — 5 мая 2025 года — должны прислать подтверждающие письма о выполнении данных требований. Распоряжение должно действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.
Напомним, в апреле к системе киберзащиты Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций . Система обнаружение уязвимостей защищает более 38 тысяч серверов и рабочих станций в критической инфраструктуре страны.