Госспецсвязи требует от провайдеров ограничить доступ к 16 онлайн-аптекам.

Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины, находящийся в ведении Госспецсвязи, распорядился ограничить доступ к 16 сайтам онлайн- аптек.

Об этом говорится в распоряжении №256 /3057, опубликованном на сайте ведомства.

Поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг технически возможным образом должны временно ограничить доступ к следующим ресурсам:

liki - tut . com ;



tut com evromedics . com . ua;



evromedics com ua; europharm . com . ua ;



com ua yabloko-apteka . com . ua ;



com ua medtabletka . сom;



сom; te . kiev . ua;

onkoliki . com . ua ;



com ua bpharm . com . ua ;



com ua tiva - pharm . com . ua ;



tiva pharm com ua one - apteka . com . ua ;



apteka com ua a 24. com . ua ;



a com ua aptekadobraya . com . ua ;



com ua globalimpex . com . ua ;



com ua med-dopomoga . com;



b 12- apteka . com . ua;



apteka com ua; normaplus . com . ua .

Согласно документу, провайдеры в течение трех рабочих дней с даты обнародования распоряжения — 5 мая 2025 года — должны прислать подтверждающие письма о выполнении данных требований. Распоряжение должно действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, в апреле к системе киберзащиты Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций . Система обнаружение уязвимостей защищает более 38 тысяч серверов и рабочих станций в критической инфраструктуре страны.