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Госспецсвязи требует от провайдеров ограничить доступ к 16 онлайн-аптекам.

лекарства, ноутбук, смартфон, мужчина
Провайдеров обязали ограничить доступ к 16 онлайн аптекам. / Freepik

Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины, находящийся в ведении Госспецсвязи, распорядился ограничить доступ к 16 сайтам онлайн- аптек.

Об этом говорится в распоряжении №256 /3057, опубликованном на сайте ведомства.

Поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг технически возможным образом должны временно ограничить доступ к следующим ресурсам:

  • liki - tut . com ;
  • evromedics.com.ua;
  • europharm.com.ua;
  • yabloko-apteka.com.ua ;
  • medtabletka.сom;
  • te.kiev.ua;
  • onkoliki.com.ua;
  • bpharm.com.ua;
  • tiva-pharm.com.ua;
  • one-apteka.com.ua ;
  • a24.com.ua;
  • aptekadobraya.com.ua;
  • globalimpex.com.ua;
  • med-dopomoga.com;
  • b12-apteka.com.ua;
  • normaplus.com.ua.

Согласно документу, провайдеры в течение трех рабочих дней с даты обнародования распоряжения — 5 мая 2025 года — должны прислать подтверждающие письма о выполнении данных требований. Распоряжение должно действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Фото 2 — Госспецсвязи требует от провайдеров ограничить доступ к 16 онлайн-аптекам.

Напомним, в апреле к системе киберзащиты Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций . Система обнаружение уязвимостей защищает более 38 тысяч серверов и рабочих станций в критической инфраструктуре страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук