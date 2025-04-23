Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Наличный курс:

USD

41,62

41,50

EUR

47,93

47,65

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

К системе киберзащиты Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций

киберзащита
Система киберзащиты включает все больше государственных структур.

В первом квартале 2025 года к Системе обнаружения уязвимостей (СВВ) Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций, расширив охват до 96 государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Киберзащита усиливается

СВВ – это инструмент киберзащиты, работающий благодаря разветвленной сети сенсоров. Они круглосуточно отслеживают подозрительную активность в системах государственных органов и объектах критической инфраструктуры.

Вся собранная информация передается в Оперативный центр реагирования на киберинциденты, где специалисты анализируют данные, выявляют потенциальные угрозы и оперативно принимают меры по их нейтрализации.

Система защищает более 38 000 серверов и рабочих станций в критической инфраструктуре страны.

Сейчас система охватывает 96 государственных учреждений, включая органы правительства, энергетический сектор и оборонную сферу.

Благодаря работе СВВ более 38 тысяч серверов и рабочих станций находятся под надежной защитой подсистемы EDR, отвечающей за безопасность конечных точек.

Основные сервисы СВВ:

  • NDR (сетевые сенсоры);
  • EDR (защита конечных точек);
  • ASM (управление поверхностью атаки).

Каждый сервис настраивается индивидуально в зависимости от потребностей учреждения.

Кибератака на госреестры и УЗ

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. И только 20 января в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных регистров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.

23 марта текущего года онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

И только 29 марта УЗ объявила о   полную стабилизацию работы онлайн-сервисов   по продаже билетов, а также возврат возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.

Автор:
Ольга Опенько