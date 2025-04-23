К системе киберзащиты Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций

В первом квартале 2025 года к Системе обнаружения уязвимостей (СВВ) Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций, расширив охват до 96 государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Киберзащита усиливается

СВВ – это инструмент киберзащиты, работающий благодаря разветвленной сети сенсоров. Они круглосуточно отслеживают подозрительную активность в системах государственных органов и объектах критической инфраструктуры.

Вся собранная информация передается в Оперативный центр реагирования на киберинциденты, где специалисты анализируют данные, выявляют потенциальные угрозы и оперативно принимают меры по их нейтрализации.

Система защищает более 38 000 серверов и рабочих станций в критической инфраструктуре страны.

Сейчас система охватывает 96 государственных учреждений, включая органы правительства, энергетический сектор и оборонную сферу.

Благодаря работе СВВ более 38 тысяч серверов и рабочих станций находятся под надежной защитой подсистемы EDR, отвечающей за безопасность конечных точек.

Основные сервисы СВВ:

NDR (сетевые сенсоры);

EDR (защита конечных точек);

ASM (управление поверхностью атаки).

Каждый сервис настраивается индивидуально в зависимости от потребностей учреждения.

Кибератака на госреестры и УЗ

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. И только 20 января в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных регистров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.

23 марта текущего года онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке .

И только 29 марта УЗ объявила о полную стабилизацию работы онлайн-сервисов по продаже билетов, а также возврат возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.