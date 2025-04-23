До системи кіберзахисту Держспецзв'язку долучилися ще 6 організацій

У першому кварталі 2025 року до Системи виявлення вразливостей (СВВ) Держспецзв'язку приєдналися ще шість організацій, розширивши охоплення до 96 державних установ.

Про це інформує пресслужба Держспецзв’язку.

Кіберзахист посилюється

СВВ — це інструмент кіберзахисту, який працює завдяки розгалуженій мережі сенсорів. Вони цілодобово відстежують підозрілу активність у системах державних органів і на об'єктах критичної інфраструктури.

Уся зібрана інформація передається до Оперативного центру реагування на кіберінциденти, де спеціалісти аналізують дані, виявляють потенційні загрози та оперативно вживають заходів для їхньої нейтралізації.

Система захищає понад 38 тисяч серверів і робочих станцій у критичній інфраструктурі країни.

Зараз система охоплює 96 державних установ, включно з органами уряду, енергетичним сектором та оборонною сферою.

Завдяки роботі СВВ понад 38 тисяч серверів і робочих станцій перебувають під надійним захистом підсистеми EDR, що відповідає за безпеку кінцевих точок.

Основні сервіси СВВ:

NDR (мережеві сенсори);

EDR (захист кінцевих точок);

ASM (управління поверхнею атаки).

Кожен сервіс налаштовується індивідуально, залежно від потреб установи.

Кібератака на держреєстри та УЗ

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри. І лише 20 січня в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.

23 березня поточного року онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

І лише 29 березня УЗ оголосила про повну стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків, а також повернення можливості планування маршрутів із пересадками в мобільному додатку.