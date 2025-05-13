Вражеский софт: в Украине запустят реестр запрещенного программного обеспечения

Государственная служба специальной связи и защиты информации заканчивает разработку проекта Кабинета Министров о создании и использовании реестра запрещенного программного обеспечения ( ПО ).

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Реестр запретного софта

"Вопрос вражеского софта – очень болезненный. Постоянно происходит мимикрирование определенного вражеского программного обеспечения под отечественные или европейские бренды", – рассказал директор департамента в сфере государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности Госспецсвязи Игорь Стрельник.

По его словам, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому к ряду российских веб-страниц и программным продуктам применялись ограничительные меры (санкции), по разным причинам не все пользователи перешли на отечественное или иностранное программное обеспечение.

По мнению Стрельника, решить эту проблему должен недавно принятый закон 4336-ІХ, которым обязали государственные органы использовать программное обеспечение за исключением того, что будет включено в реестр запрещенного ПО.

"Администрация Госспецсвязи сейчас выходит на финальную стадию подготовки проекта постановления Кабмина, которая будет регулировать создание и использование реестра запрещенного программного обеспечения. Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было вовлечено профессиональное сообщество", — подчеркнул Стрельник.

Новая модель киберустойчивости

В Украине приняли ряд стратегических решений для укрепления киберустойчивости, в частности, по созданию единой инфраструктуры обработки, передачи и хранения государственных данных.

Предусмотрено введение обязательных требований к операторам таких услуг, механизм аудита и размещение резервных копий критической информации исключительно под юрисдикцией Украины.

Эти решения были приняты по результатам расследования масштабных кибератак на Единые и Государственные реестры Минюста, АО "Укрзализныця", а также в связи с необходимостью усиления контроля состояния киберзащиты критических государственных систем. Кроме того, они продиктованы необходимостью укрепления цифрового суверенитета Украины и уменьшения зависимости от иностранных ИТ-решений, сервисов и международной технической помощи в сфере кибербезопасности.

Напомним, в апреле к системе киберзащиты Госспецсвязи присоединились еще шесть организаций. Система обнаружения уязвимостей защищает более 38 тысяч серверов и рабочих станций в критической инфраструктуре страны.