В Україні пропонують заборонити ворожий софт: готують спеціальний закон

В Україні планують запровадити законодавчу заборону на використання, закупівлю та поширення програмного забезпечення і засобів інформатизації, які становлять загрозу для національної безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на карту законопроєкту.

Відповідний законопроєкт "Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації" вже підготовлено та направлено на розгляд комітету і ознайомлення. Зареєстрований у ВР він був ще 18 липня.

Ініціатива зумовлена продовженням гібридної агресії проти України та широким застосуванням ворожого ПЗ для втручання в роботу держорганів, підриву інформаційного простору та атак на критичну інфраструктуру.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає чітке визначення термінів "ворожий програмний продукт" та "ворожий засіб інформатизації", а також критерії, за якими такі продукти визнаватимуться загрозливими.

Планується, що Кабінет міністрів затверджуватиме відповідні переліки, які вестиме Держспецзв’язку. У проєкті також прописано участь СБУ та НБУ у поданні пропозицій щодо внесення ПЗ до цих списків. Для підприємств і держструктур передбачається відкритий доступ до цих реєстрів.

Використання такого ПЗ буде заборонено в державному секторі, на об’єктах критичної інфраструктури, в банківській сфері, армії та оборонній промисловості. Порушення тягнутиме за собою фінансову санкцію у розмірі 2% річного обороту компанії.

Поступовий перехід на безпечне програмне забезпечення має завершитися до 1 січня 2030 року. Замість ворожих програм закуповуватимуться національні або європейські аналоги в межах уже наявного фінансування.

Згодом стало відомо, що Кабмін готує окрему постанову про затвердження порядку формування та ведення відкритого переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

Що саме потрапить до переліку?

До цього списку включатимуться ПЗ та обладнання на підставі таких критеріїв:

Зв’язок із особами під санкціями в Україні. Якщо власником майнових прав на програму чи обладнання (включно з авторами чи розробниками) є фізична або юридична особа, щодо якої діють санкції відповідно до українського законодавства.

Зв’язок із міжнародними санкціями. Якщо такі особи перебувають під міжнародними санкціями, визнаними Україною згідно з міжнародними угодами або рішеннями міжнародних організацій, у яких бере участь Україна. Підтвердження цього надаватиме МЗС.

Рішення суду. Заборона може ґрунтуватися також на відповідному судовому рішенні.

Інші підстави, передбачені законом. До переліку також можуть потрапити продукти на інших законних підставах.

Уряд також прописав умови, за яких програмне забезпечення або мережеве обладнання може бути виключене чи оновлене в переліку заборонених.

Вилучення з переліку

Зміни в переліку допускаються за наступних підстав:

Скасування або зміна українських санкцій, що були підставою для включення ПЗ чи обладнання до списку.

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Скасування або коригування міжнародних санкцій, визнаних Україною. Інформацію про це надає Міністерство закордонних справ.

Усунення технічних помилок, які могли виникнути при внесенні даних.

Всі зміни — включення до списку, виключення чи оновлення інформації — мають відбуватися не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту введення санкцій або отримання повідомлення від МЗС.

Зазначається, що перелік заборонених програм і обладнання буде публічним, у форматі відкритих даних. Його можна буде безоплатно переглянути на офіційному вебсайті Держспецзв’язку і Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Нагадаємо, ще у травні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації почала фіналізувати розробку проєкту Кабінету міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення.