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В Украине предлагают запретить враждебный софт: готовят специальный закон
В Украине планируют ввести законодательный запрет на использование, закупку и распространение программного обеспечения и средств информатизации, представляющих угрозу национальной безопасности.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта.
Соответствующий законопроект "О запрете использования и распространении вражеских программных продуктов и вражеских средств информатизации" уже подготовлен и направлен на рассмотрение комитета и ознакомления. Зарегистрированный в ВР он был еще 18 июля.
Инициатива обусловлена продолжением гибридной агрессии против Украины и широким применением враждебных программ для вмешательства в работу госорганов, подрыва информационного пространства и атак на критическую инфраструктуру.
Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает четкое определение терминов "вражеский программный продукт" и "вражеское средство информатизации", а также критерии, по которым такие продукты будут признаваться угрожающими.
Планируется, что Кабинет Министров будет утверждать соответствующие перечни, которые будет вести Госспецсвязи. В проекте также прописано участие СБУ и НБУ в представлении предложений по внесению ПО в эти списки. Для предприятий и госструктур предполагается открытый доступ к этим реестрам.
Использование такого ПО будет запрещено в государственном секторе, объектах критической инфраструктуры, в банковской сфере, армии и оборонной промышленности. Нарушение будет влечь за собой финансовую санкцию в размере 2% годового оборота компании.
Постепенный переход к безопасному программному обеспечению должен завершиться к 1 января 2030 года. Вместо враждебных программ будут закупаться национальные или европейские аналоги в рамках уже имеющегося финансирования.
Впоследствии стало известно, что Кабмин готовит отдельное постановление об утверждении порядка формирования и ведения открытого списка, запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования.
Что именно попадет в список?
В этот список будут включаться ПО и оборудование на основании следующих критериев:
Связь с лицами под санкциями в Украине. Если владельцем имущественных прав на программу или оборудование (включая авторов или разработчиков) является физическое или юридическое лицо, в отношении которого действуют санкции в соответствии с украинским законодательством.
Связь с международными санкциями Если такие лица находятся под международными санкциями, признанными Украиной согласно международным соглашениям или решениям международных организаций, в которых принимает участие Украина.
Решение суда. Запрет может основываться на соответствующем судебном решении.
Иные основания, предусмотренные законом. В список также могут попасть продукты по другим законным основаниям.
Правительство также прописало условия, при которых программное обеспечение или сетевое оборудование может быть исключено или обновлено в списке запрещенных.
Удаление из перечня
Изменения в перечне допускаются по следующим основаниям:
Отмена или изменение украинских санкций, которые были основанием для включения ПО или оборудования в список.
Отмена или корректировка международных санкций, признанных Украиной. Информацию об этом предоставляет Министерство иностранных дел.
Устранение технических ошибок, которые могли возникнуть при внесении данных.
Все изменения — включение в список, исключение или обновление информации — должны происходить не позднее, чем через пять рабочих дней с момента введения санкций или получения уведомления от МИД.
Отмечается, что список запрещенных программ и оборудования будет публичным, в формате открытых данных. Его можно будет бесплатно просмотреть на официальном вебсайте Госспецсвязи и Едином государственном вебпортале открытых данных.
Напомним, еще в мае Государственная служба специальной связи и защиты информации начала финализировать разработку проекта Кабинета министров о создании и использовании реестра запрещенного программного обеспечения.