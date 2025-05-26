Как российский софт может "слить" ваши данные — объясняет эксперт

Главный риск использования российского программного обеспечения в Украине заключается в утечке данных и удаленном управлении компьютерами. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал соучредитель и CEO компании GigaCloud Назарий Курочко.

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Курочко отмечает, что в прошлом году около 75% украинских компаний использовали российское программное обеспечение. По его словам, сегодня точно определить долю таких компаний сложно, но она уже меньше 75%. В то же время, добавляет он, многие украинские предприятия все еще продолжают пользоваться российскими программами.

"Следует понимать, что важно мыслить не категориями флагов, а категориями рисков, которые несет использование ПО, разработанного в стране-агрессоре: утечка данных, удаленное управление, саботаж или банальное прекращение поддержки в критический момент", — заявил Назарий Курочко.

Внедрение в Украине реестра запрещенного ПО

Кроме того, CEO GigaCloud поддерживает инициативу Совета национальной безопасности и обороны по созданию реестра запрещенного программного обеспечения . Он считает этот шаг необходимым, ведь украинский бизнес часто ориентируется на слухи или собственные исследования страны происхождения софта, вместо соблюдения четких критериев. Курочко подчеркивает, что установление прозрачных требований поможет предотвратить маскировку российского ПО под европейское или украинское.

"Если опираться на Государственный реестр санкций, то в будущий реестр войдет прежде всего подсанкционное российское программное обеспечение, которое использует преимущественно бизнес. Это финансовые системы (1С, "Парус"), бухгалтерские программы, CRM, СЭД, антивирусы, почтовые клиенты — весь спектр программ, имеющих доступ к критическим бизнес-данным" , — объясняет IT-експерт.

В то же время Назарий Курочко отмечает, что в такой реестр могут войти не только российские продукты, но и программное обеспечение из других стран, если оно представляет потенциальную угрозу безопасности — в частности, из-за непрозрачного происхождения, непредсказуемого поведения или связи с санкционными структурами.

"Главное — не страна разработчика, а открытость кода, подконтрольность, хорошая репутация и соответствие украинским нормам безопасности", — резюмирует Курочко.

Напомним, в Украине был принят ряд стратегических решений для укрепления киберустойчивости.