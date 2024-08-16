Кабмин одобрил законопроект о новых санкциях: запрет на программное обеспечение из стран под санкциями

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, предлагающий изменения в Закон "О санкциях". Документ предусматривает новые ограничения для программного обеспечения и интернет-ресурсов из находящихся под санкциями стран. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, законопроект разработала Госспецсвязи по заданию Совета национальной безопасности и обороны.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что ограничения будут касаться программного обеспечения, разработанного компаниями или физическими лицами, которые являются резидентами находящихся под санкциями стран или находятся под контролем иностранных субъектов или правительств.

Кроме того, законопроект предусматривает ограничение доступа к электронным информационным ресурсам и коммуникационным системам, связанным с этими государствами.

К санкциям будут подпадать программные продукты, созданные на основе исходного или объектного кода уже под санкциями. Также ограничения коснутся программного обеспечения, разработанного лицами, на которые распространяются санкции, независимо от страны их происхождения.

Законопроект также запрещает доступ к электронным информационным ресурсам в Интернете, принадлежащим или контролируемым лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Это включает веб-сайты, веб-страницы, электронные коммуникационные сети и информационно-коммуникационные системы.

"Я откровенно не очень понимаю, как юридические лица могут узнать иногда эти детали перед использованием. Чтобы это не стало еще одним поводом прийти стражам порядка потом. Но это законопроект и я думаю еще в Раде будет обсуждаться механика", — добавил депутат.

Интересно, что в этот же день указом президента Украины Владислав Викторович Власюк был назначен Советником по вопросам санкционной политики. Добавим, что раньше такой должности в ОП не было.



Напомним, одной из самых распространенных российских программ, которая до сих пор используется в Украине, является «1С».

В октябре 2023 года депутат от партии «Слуга Народа» Марьян Заблоцкий подал в Верховную Раду законопроект №10186, предлагающий запретить продажу этого программного обеспечения в стране.

Согласно пояснительной записке, свыше 80% бизнесов в Украине, с объемом услуг свыше 500 млн. грн., все еще используют «1С».

Против каких стран действуют санкции в Украине

Напомним, что секторальные санкции в Украине ориентированы на усиление давления на страны, которые либо непосредственно совершают агрессию против Украины, либо поддерживают такие действия.



С начала 2021 года Украина ввела секторальные санкции против разных стран:

1 февраля 2021 : Санкции против Республики Никарагуа.

: Санкции против Республики Никарагуа. 5 августа 2022 : Санкции против Российской Федерации в ответ на полномасштабное вторжение.

: Санкции против Российской Федерации в ответ на полномасштабное вторжение. 22 февраля 2023 : Дополнительные санкции в отношении финансовых учреждений Российской Федерации.

: Дополнительные санкции в отношении финансовых учреждений Российской Федерации. 27 мая 2023 года : Санкции против Исламской Республики Иран, из-за поставок оружия России.

: Санкции против Исламской Республики Иран, из-за поставок оружия России. 20 ноября 2023 : Новый пакет санкций против Российской Федерации и Республики Беларусь, направленный на оборонно-промышленный сектор.

Также в апреле 2023 года, несмотря на уже существующие санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии, Кабинет Министров Украины поддержал инициативу о введении новых санкций против Сирии.

Кабмин предлагал Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции на 50 лет, включающие запрет на экспортно-импортные операции с резидентами Сирии, полное прекращение транзита ресурсов и перевозок через Украину, а также запрет на инвестиции и обслуживание электронных платежных систем, эмитированных резидентами Сирии.

Этот шаг является ответом на действия Сирии, в частности, на ее участие в нелегальном вывозе зерна с оккупированных территорий Украины, признание "ДНР" и "ЛНР", поставки оружия России и общую поддержку агрессии против Украины.



По состоянию на 16 августа 2024 года, санкции против этой страны не были введены.