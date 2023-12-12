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Полное уничтожение: ГУР сломало федеральную налоговую службу России
Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную кибератаку на налоговую систему Российской Федерации. В ходе спецоперации украинским военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ, а затем в более чем 2300 ее региональных серверов по всей России и в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Результатом этого является то, что все серверы врага держали вредоносное программное обеспечение, уничтожившее всю базу данных и ее резервные копии, обеспечивавшие работу разветвленной налоговой системы РФ.
"В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)", - отметили в разведке.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями изолирована, что привело к парализации работы системы налоговых данных по всей территории России.
Согласно сообщению разведки, можно говорить о фактически полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временный период.
Специалисты считают, что паралич федеральной налоговой службы РФ продлится минимум месяц. Эта кибератака стала серьезным ударом по режиму в Кремле, приводя к временной потере контроля за налогами и сборами в России.
Напомним, ранее разведчики сообщали, что провели успешную киберспецоперацию по Росавиации и получили доступ к закрытым служебным данным российского ведомства.