Фактично повне знищення: ГУР зламало федеральну податкову службу Росії

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну кібератаку на податкову систему Російської Федерації. В ході спецоперації українським військовим розвідникам вдалося проникнути в один із добре захищених центральних серверів Федеральної податкової служби РФ, а потім ― в понад 2300 її регіональних серверів по всій Росії і в окупованому Криму.

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Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Результатом цього те, що всі сервери ворога тримали шкідливе програмне забезпечення, яке знищило усю базу даних та її резервні копії, що забезпечували роботу розгалуженої податкової системи РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup)", - зазначили у розвідці.

Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями ізольовано, що призвело до паралізації роботи системи податкових даних на всій території Росії.

Згідно з повідомленням розвідки, можна говорити про фактично повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.

Спеціалісти вважають, що параліч федеральної податкової служби РФ триватиме щонайменше місяць. Ця кібератака стала серйозним ударом по режиму в Кремлі, призводячи до тимчасової втрати контролю над податками й зборами в Росії.

Нагадаємо, раніше розвідці повідомляли, що провели успішну кіберспецоперацію щодо Росавіації і отримали доступ до закритих службових даних російського відомства.