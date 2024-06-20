Евросоюз согласовал 14-й пакет санкций против России: что он предусматривает

Европейский Союз в четверг, 20 июня, согласился ввести новый пакет санкций против России.

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Об этом стало известно из сообщения председательства Бельгии в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые адресные меры и максимизирует эффект от существующих санкций за счет закрытия лазеек", - говорится в сообщении.

Официальные лица из 27 стран ЕС более месяца обсуждали новый пакет санкций. Ограничения включают запрет на перевалку российского СПГ и план привлечения операторов ЕС к ответственности за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами из третьих стран.

Новый пакет санкций против России впервые нацелен на поставки сжиженного природного газа (LNG), который несколько государств-членов продолжают покупать, несмотря на то, что война в Украине продолжается уже третий год.

Отметим, по информации агентства Reuters, накануне страны ЕС не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, поскольку Германия заблокировала его принятие.

Ранее ЕС исключил из нового пакета один из пунктов, поскольку Германия сочла его проблематичным. Он распространял действие так называемой "оговорки о запрете России" на дочерние компании в третьих странах.

Венгрия также заявляла, что не будет голосовать за новый 14-й пакет санкций Европейского Союза против России, поскольку новые ограничения противоречат интересам страны.

Работа над 14-м пакетом санкций продолжалась больше месяца

Напомним, о начале работы над подготовкой 14-го пакета санкций против страны-агрессора РФ стало известно 10 апреля 2024 года.

"Новый пакет санкций, вероятно, будет содержать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с уклонением – например в морской отрасли, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать потолок цен на экспорт нефти", - рассказал тогда вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сообщалось, что Франция в первом квартале нарастила поставки российского сжиженного природного газа из России больше всех стран Евросоюза.

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