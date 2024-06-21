Угроза нацбезопасности: США запретили продажу продуктов Kaspersky

Министерство торговли США объявило о планах запретить продажу российского антивирусного программного обеспечения Kaspersky из-за угрозы национальной безопасности.

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Об этом сообщает Reuters.

Угроза нацбезопасности

"Kaspersky больше не сможет, среди прочих видов деятельности, продавать свое программное обеспечение в пределах Соединенных Штатов или предоставлять обновление уже используемого программного обеспечения", - говорится в сообщении Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США.

Отмечается, что причиной стала угроза национальной безопасности - "из-за наступательных кибервозможностей российского правительства и способности влиять или управлять деятельностью Kaspersky".

В ведомстве рекомендуют пользователям, использующим Kaspersky, перейти на другое программное обеспечение.

Кроме того, Kaspersky разрешили продолжать "определенные операции" в США до 29 сентября 2024 года.

Привилегированный доступ программного обеспечения к системам компьютера может позволить ему украсть конфиденциальную информацию с американских компьютеров или установить вредоносное программное обеспечение и скрыть критические обновления, усиливая угрозу,

Как пишет Reuters, среди клиентов Kaspersky в США есть поставщики критической инфраструктуры, государственные и местные органы власти.

"Россия показала, что имеет потенциал и... намерена использовать российские компании, такие как Kaspersky, для сбора и использования личной информации американцев, и именно поэтому мы вынуждены принять меры, которые мы принимаем сегодня", - сказала министр США Джина Раймондо.

Как отреагировали в Kaspersky

В Kaspersky заявили, что считают, что решение США базируется на "текущем геополитическом климате и теоретических беспокойствах, а не на комплексной оценке целостности продуктов и услуг Kaspersky".

В компании уверены, что ее деятельность не угрожает национальной безопасности США и что она будет использовать юридические возможности для сохранения своей деятельности.

В Касперски подчеркнули, что они никак не связаны с правительством России.

Российский бизнес Kaspersky уже подпадает под масштабные экспортные ограничения США из-за вторжения Москвы в Украину. Но его британскому подразделению теперь будет запрещено получать товары от американских поставщиков.

Kaspersky давно находится под прицелом регуляторов. В 2017 году Министерство внутренней безопасности запретило антивирусный продукт в федеральных сетях, утверждая о связях с российской разведкой и отметив, что российское законодательство позволяет спецслужбам требовать помощи от Kaspersky и перехватывать коммуникации через российские сети.

Напомним, 12 июня США ввели новые санкции против РФ на фоне перехода Кремля в военную экономику. В список санкций попали 33 человека и около 300 компаний и организаций – как российских, так и иностранных, помогающих России обходить уже введенные ранее ограничения. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра, Национального расчетного депозитария и Московской биржи, являющихся посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

Из-за новых ограничений Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларами и евро.