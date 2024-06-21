Загроза нацбезпеці: США заборонили продаж продуктів Kaspersky

Міністерство торгівлі США оголосило про плани заборонити продаж російського антивірусного програмного забезпечення Kaspersky через загрозу національній безпеці.

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Про це повідомляє Reuters.

Загроза нацбезпеці

"Kaspersky більше не зможе, серед інших видів діяльності, продавати своє програмне забезпечення в межах Сполучених Штатів або надавати оновлення програмного забезпечення, яке вже використовується", - йдеться у повідомленні Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що причиною стала загроза національній безпеці - "через наступальні кіберможливості російського уряду та здатність впливати або керувати діяльністю Kaspersky".

У відомстві рекомендують користувачам, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, перейти на інше програмне забезпечення.

Крім того, Kaspersky дозволили продовжувати "певні операції" у США до 29 вересня 2024 року.

Привілейований доступ програмного забезпечення до систем комп’ютера може дозволити йому викрасти конфіденційну інформацію з американських комп’ютерів або встановити зловмисне програмне забезпечення та приховати критичні оновлення, посилюючи загрозу,

Як пише Reuters, серед клієнтів Kaspersky в США є постачальники критичної інфраструктури, державні та місцеві органи влади.

«Росія показала, що має потенціал і... намір використовувати російські компанії, такі як Kaspersky, для збору та використання особистої інформації американців, і саме тому ми змушені вжити заходів, які ми вживаємо сьогодні», — сказала міністр США Джина Раймондо.

Як відреагували у Kaspersky

У Kaspersky заявили, що вважають, що рішення США базується на «поточному геополітичному кліматі та теоретичних занепокоєннях, а не на комплексній оцінці цілісності продуктів і послуг Kaspersky».

У компанії переконані, що її діяльність не загрожує національній безпеці США і що вона буде використовувати юридичні можливості для збереження своєї діяльності.

У Kaspersky наголосили, що вони жодним чином не пов’язані з урядом Росії.

Російський бізнес Kaspersky вже підпадає під масштабні експортні обмеження США через вторгнення Москви в Україну. Але його британському підрозділу тепер буде заборонено отримувати товари від американських постачальників.

Kaspersky давно перебуває під прицілом регуляторів. У 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки заборонило антивірусний продукт у федеральних мережах, стверджуючи про зв’язки з російською розвідкою та зазначивши, що російське законодавство дозволяє спецслужбам вимагати допомоги від Kaspersky та перехоплювати комунікації через російські мережі.

Нагадаємо, 12 червня США запровадили нові санкції проти РФ на тлі переходу Кремля до воєнної економіки. До списку санкцій потрапили 33 особи і близько 300 компаній і організацій - як російських, так і іноземних, які допомагають Росії обходити вже введені раніше обмеження. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру, Національного розрахункового депозитарію та Московської біржі, які є посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку.

Через нові обмеження Мосбіржа з 13 червня припинила торги доларами і євро.