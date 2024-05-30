AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до РФ

Китайська компанія Alibaba, якій належить маркетплейс AliExpress, зробила жорсткішими правила застосування сервісу для Росії, переставши приймати рублі і не дозволяючи оформити доставку в країну-агресор.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що таким чином китайська компанія намагається обійти вторинні санкції.

Такі дії Alibaba призведуть до того, що як великий бізнес, так і малий російський бізнес змушений буде перейти на взаємодію із проксі-постачальниками. Тобто доведеться використовувати для розрахунків казахські, киргизькі, вірменські чи інші банківські картки.

Наразі не зрозуміло, чи доведеться оформляти потім додаткову доставку товарів зі згаданих країн до Росії. Китайський перевізник наразі не говорить про те, що товар може доставлятися як і раніше, за адресою в Росії.

Саме тому вартість всіх товарів, за прогнозами аналітиків, суттєво зросте.

Гроші, які російські компанії вже перерахували в Китай для оплати товарів, обіцяли повернути.

AliExpress під слідством Єврокомісії

Єврокомісія ініціювала розслідування щодо можливих порушень відомим китайським маркетплейсом AliExpress європейського законодавства про цифрові послуги (DSA), повідомила віцепрезидент Єврокомісії з цифровізації Маргрете Вестагер.

AliExpress звинувачують у неефективному управлінні ризиками та у недостатньому рівні відстеження операцій.

Як писало видання The Wall Street Journal, китайська компанія повідомила що буде співпрацювати з Єврокомісією та запропонує необхідні умови і гарантії щодо відповідності діючим стандартам.

Марктплейс повідомив що вживає заходи для створення безпечних та комфортних умов для всіх споживачів.

Україна внесла AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило китайську корпорацію Alibaba Group Holding Limited, до списку міжнародних спонсорів війни через її діяльність на території Російської Федерації.

За твердженням НАЗК, ця платформа використовується для реалізації товарів, що вивезені з окупованої частини України.

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