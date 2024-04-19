Нардепи пропонують маркувати товари компаній, які досі працюють в Росії

Народні депутати України зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №11183 , яким пропонується закріпити в законодавстві про захист прав споживачів обов'язкове маркування товару, виробник якого здійснює господарську діяльність на території держави-агресора РФ.

У проєкті закону зазначається, що на упаковці такої продукції має бути маркування з написом червоними літерами на білому фоні “Виробник сплачує податки до бюджету держави-агресора”. Такий напис має займати не менше 30% від площі упаковки.

За умови, що продукція за своїми властивостями не може бути упакованою, нардепи пропонують розміщувати відповідний напис поряд із місцем реалізації продукції для її чіткої ідентифікації.

Окрім упаковок товару, парламентарі пропонують маркувати цінники, логотип бренду, а також офіси та приміщення компаній, які на третьому році повномасштабної військової агресії РФ проти України досі провадять свою господарську діяльність на території Росії та сплачують податки до її бюджету.

Зазначимо також, що автори законопроєкту пропонують заборонити рекламу без належного маркування товару, роботи або послуги виробника (продавця, виконавця), який здійснює господарську діяльність на території РФ. Зокрема, кожний рекламний сюжет має закінчуватись фразою “Цей бізнес контролюється країною-агресором”, яка має звучати розбірливо та виразно.

“Українські споживачі мають знати компанії, які опосередковано фінансують продовження збройної агресії держави-терориста, щоб робити свідомий вибір: чи користуватися послугами таких компаній, або чи купувати їхню продукцію”, – наголосив один із ініціаторів законопроєкту, народний депутат від “Слуги народу” Володимир Крейденко.

Нардепи-автори законопроєкту також пропонують передбачити в законодавстві про захист прав споживачів адміністративну відповідальність за порушення правил маркування. Зокрема, за продаж товарів без зазначених позначок пропонується накладати стягнення у розмірі двохсот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Компанії-спонсори війни

Нагадаємо, що до березня в Україні діяв реєстр “міжнародних спонсорів війни”, куди НАЗК вносило міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік було включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi. Тепер усю інформацію зі списку передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики. Зазначається, що це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб’єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

Зауважимо також, що деякі компанії все ж виходить із російського ринку на третій рік повномасштабної війни. Зокрема, у квітні литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici, заявила, що готується продати свій російський бізнес. За даними НАЗК, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він розташований у Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156%, до $20 мільйонів.

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