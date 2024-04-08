Литовський виробник крабових паличок Vici продає бізнес в Росії

Литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici, готується продати свій російський бізнес: компанія отримала згоду влади РФ на продаж заводу потужністю понад 120 тисяч тонн на рік.

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Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на звіт ТОВ "Вичюнай-русь".

За даними видання, покупець може діяти в інтересах великого імпортера риби та морепродуктів "Юніфрост".

Зазначається, що урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями у лютому 2024 року схвалила угоду про продаж підрозділу литовської Viciunai Group російській компанії. Про це йдеться у звітності "Вичюнай-Русь" за 2023 рік.

Згідно зі звітом, у результаті права вимог щодо договорів позики та боргу на загальну суму $29,4 млн і €1,86 млн перейдуть російській "Група Океан". Зміна власника відбудеться "найближчим часом".

Viciunai Group потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Viciunai Group є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів, зокрема – найбільшим переробником сурімі на планеті. Також вона є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс розташований в Литві, а виробництва є у Литві, Іспанії, Естонії та Росії.

За даними НАЗК, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156%, до $20 млн.

Дочірня компанія Viciunai ТОВ «БалтКо», бувши офіційним представником компанії в РФ, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022-й становив $2,5 млн.

У січні 2024-го НАЗК внесло глобального виробника і постачальника харчових продуктів Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Адже після початку вторгнення РФ компанія обіцяла піти з російського ринку, але не зупинила свої потужності та сплачує податки до бюджету РФ.

Фото: ua.depositphotos.com