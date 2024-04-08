Литовский производитель крабовых палочек Vici продает бизнес в России

Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, готовится продать свой российский бизнес: компания получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тысяч тонн в год.

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Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет ООО "Вичюнай-русь".

По данным издания, покупатель может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов "Юнифрост".

Отмечается, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале 2024 года одобрила соглашение о продаже подразделения литовской Viciunai Group российской компании. Об этом говорится в отчетности "Вичюнай-Русь" за 2023 год.

Согласно отчету, в результате права требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и €1,86 млн перейдут российской "Группа Океан". Смена владельца произойдет "в ближайшее время".

Viciunai Group попала в перечень международных спонсоров войны

Viciunai Group является глобальным производителем и поставщиком разнообразных пищевых продуктов, в частности крупнейшим переработчиком сурими на планете. Также она является одним из крупнейших и наиболее мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее головной офис расположен в Литве, а производства находится в Литве, Испании, Эстонии и России.

По данным НАПК, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% до $20 млн.

Дочерняя компания Viciunai ООО «БалтКо», являясь официальным представителем компании в РФ, оказывает там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила $2,5 млн.

В январе 2024 года НАПК внесло глобального производителя и поставщика пищевых продуктов Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны. Ведь после начала вторжения РФ компания обещала уйти с российского рынка, но не остановила свои мощности и платит налоги в бюджет РФ.

Фото: ua.depositphotos.com