VICI, Бондюэль и другие. Как западные компании продолжают быть любимыми брендами россиян и своими налогами поддерживать войну против Украины

Как свидетельствуют новые исследования, полномасштабное вторжение не повлияло на стремление международных компаний вести бизнес и в России, и в Украине.

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Ежегодно компания OMI (Online Market Intelligence) проводит исследование «Любимые бренды россиян», в рамках которого опрашивают полторы тысячи человек от 18 до 55 лет, проживающих в городах-миллионниках. Этот год был особенно показателен, ведь он прошел под знаком войны России против Украины. Впрочем, похоже, война на вкусы российских граждан никак не сказалась: они остались практически неизменными во всех категориях.

Так, бренд Vici литовской компании "Вичунай груп" в 2022 году по-прежнему остался любимым у российских потребителей. Начиная с 2015 года, он целых семь лет занимал первое место в категории «Рыба и морепродукты», и только в этом году сместился на второе, уступив торговую марку «Русское море». Напомним, все эти годы продолжалась агрессия России против Украины, но литовский бренд не считал неэтичным продолжение работы в России. Не ушел он с российского рынка и после полномасштабного вторжения.

Примечательно, что слоган компании – "Легко жить здорово!". Действительно, легко жить, когда знаешь, что своими налогами в бюджет страны-агрессора финансируешь производство танков и ракет, которыми оккупанты бомбят украинские города. А налоги, судя по всему, немалые: по данным за 2021 год, Vici получила 17,5 миллиарда рублей (по тогдашнему курсу $236 млн) выручки. А чистая прибыль составила 351 миллион рублей ($4,74 млн). Нетрудно посчитать, что Vici является одним из крупнейших налогоплательщиков в России, косвенно поддерживающим войну.

Судя по отзывам простых россиян, они действительно в восторге от продукции Vici – не только крабовых палочек, но и сельди, морских коктейлей, бренда Краб Крабич, продукции для детей – например рыбных наггетсов Monstery. Очевидно, эта всенародная любовь и стала главной причиной, почему Viciunaj Group, несмотря на 10 месяцев войны, до сих пор не уходит с российского рынка. Обещаний прекратить сотрудничество со страной-агрессором прозвучало достаточно, как и намеков на мифических покупателей, готовых приобрести российские активы «Вичунай». Однако дальше разговоров дело не зашло: владелец компании, мэр литовского города Каунас Висвальдас Матийошатис хоть и утверждал, что ему «очень неудобно платить налоги в России», но, пожалуй, не настолько, чтобы полностью уйти с российского рынка. Правда, сейчас мэр активно готовится к очередному переизбранию, а, насколько известно, его избиратели не слишком лояльны его «российскому бизнесу». Поэтому не исключено, что во время предвыборной кампании риторика Матийошатиса снова изменится.

В вышеупомянутом рейтинге Vici имеет «прекрасную» компанию. На первом месте среди любимых брендов россиян в категории «Замороженные овощи и фрукты» – французская торговая марка Bonduelle. Недавно эта компания попала в громкий скандал в Украине, поскольку отправила 10 тысяч продуктовых корзин российским военнослужащим. Сам по себе этот факт не вызвал бы такого резонанса, не будь новогодние открытки, вложенные в наборы – с пожеланием победы. Неудивительно, что после этого некоторые торговые сети Украины заявили об отказе в дальнейшем сотрудничестве с Бондюэль.

В категории "Чипсы и снеки" первенство традиционно держит Lay's. Эта торговая марка тоже недавно доказала свою преданность российским гражданам, в частности, военнослужащим. Оказалось, что именно чипсы такой марки любят костромские военнослужащие. Также стало известно, что Lay's регулярно снабжает продукцию для благотворительных фондов Тульской области.

Из зубных паст россиянам в 2022 году больше всего понравился Colgate американской корпорации Procter&Gamble. С начала полномасштабной войны в компании вроде бы публично осудили войну. Следующим логичным шагом после таких заявлений был бы выход из российского рынка, однако компания не только не вышла, но и активно вкладывает средства в свои огромные заводы на территории России, объясняя продолжение сотрудничества со страной-агрессором заботой о российских сотрудниках.

В категории «Бытовая техника» победил Samsung – южнокорейская компания, занявшая несколько странную позицию во время войны России против Украины. Несмотря на официальное заявление о выходе из российского рынка, в последние месяцы Samsung активно ищет возможности для "косвенных" закупок и набирает сотрудников для этих целей.

По всей видимости, практически все любимые бренды российских граждан – международные компании, решившие не выходить с российского рынка. Вся эта продукция продается в Украине. Было бы логичным начать кампанию по вытеснению токсичных брендов из украинских торговых сетей. Это должна быть комплексная работа: на уровне правительства, гражданского общества и простых потребителей. Продукция компаний-коллаборантов, которую так любят россияне, должна скрыться с полок украинских супермаркетов.