VICI, Bonduelle та інші. Як західні компанії продовжують бути улюбленими брендами росіян і своїми податками підтримувати війну проти України

Як свідчать нові дослідження, повномасштабне вторгнення не вплинуло на прагнення міжнародних компаній вести бізнес і в Росії, і в Україні

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Щорічно компанія OMI (Online Market Intelligence) проводить дослідження «Улюблені бренди росіян», в межах якого опитують півтори тисячі людей від 18 до 55 років, які мешкають у містах-мільйонниках. Цей рік був особливо показовим, адже він пройшов під знаком війни Росії проти України. Втім, схоже, війна на смаки російських громадян ніяк не позначилася: вони залишилися практично незмінними у всіх категоріях.

Так, бренд Vici литовської компанії «Вічунай груп» у 2022 році, як і раніше, залишився улюбленим у російських споживачів. Починаючи з 2015 року, він цілих сім років посідав перше місце в категорії «Риба і морепродукти», і лише цього року змістився на друге, поступившись торговій марці «Русское море». Нагадаємо, впродовж усіх цих років тривала агресія Росії проти України, але литовський бренд не вважав неетичним продовження роботи в Росії. Не пішов він із російського ринку і після повномасштабного вторгнення.

Примітно, що слоган компанії - "Легко жити здорово!". Справді, мабуть легко жити, коли знаєш, що своїми податками до бюджету країни-агресора фінансуєш виробництво танків та ракет, якими окупанти бомбардують українські міста. А податки, судячи з усього, чималі: за даними за 2021 рік, Vici отримала 17,5 мільярда рублів (за тодішнім курсом $236 млн) виручки. А чистий прибуток склав 351 мільйон рублів ($4,74 млн). Неважко порахувати, що Vici є одним із найбільших платників податків у Росії, який опосередковано підтримує війну.

Судячи з відгуків простих росіян, вони справді у захваті від продукції Vici – не лише крабових паличок, а й оселедця, морських коктейлів, бренду Краб Крабич, продукції для дітей – наприклад рибних нагетсів «Monstery». Очевидно, ця всенародна любов і стала головною причиною, чому Viciunaj Group, незважаючи на 10 місяців війни, досі не йде з російського ринку. Обіцянок припинити співпрацю з країною-агресором пролунало достатньо, як і натяків на міфічних покупців, які готові придбати російські активи «Вічунай». Однак далі розмов справа не зайшла: власник компанії, мер литовського міста Каунас Вісвальдас Матійошайтіс хоч і стверджував, що йому «дуже незручно платити податки у Росії», але, мабуть, не настільки, щоби повністю піти з російського ринку. Щоправда, зараз мер активно готується до чергового переобрання, а, наскільки відомо, його виборці не надто лояльні до його «російського бізнесу». Тож не виключено, що під час передвиборчої кампанії риторика Матійошайтіса знову зміниться.

У вищезгаданому рейтингу Vici має «чудову» компанію. На першому місці серед найулюбленіших брендів росіян у категорії «Заморожені овочі та фрукти» – французька торгова марка Bonduelle. Нещодавно ця компанія потрапила до гучного скандалу в Україні, оскільки відправила 10 тисяч продуктових кошиків російським військовослужбовцям. Сам по собі цей факт не викликав би такого резонансу, якби не новорічні листівки, вкладені в набори – з побажанням перемоги. Не дивно, що після цього деякі торговельні мережі України заявили про відмову у подальшій співпраці з Bonduelle.

У категорії «Чіпси та снеки» першість традиційно тримає Lay’s. Ця торгова марка теж нещодавно довела свою відданість російським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Виявилось, що саме чіпси такої марки полюбляють костромські військовослужбовці. Також стало відомо, що Lay's регулярно постачає продукцію для благодійних фондів Тульської області.

Із зубних паст росіянам у 2022 році найбільше сподобався Colgate американській корпорації Procter&Gamble. З початку повномасштабної війни у компанії начебто публічно засудили війну. Наступним логічним кроком після таких заяв був би вихід із російського ринку, проте компанія не тільки не вийшла, а й активно вкладає кошти у свої величезні заводи на території росії, пояснюючи продовження співпраці з країною-агресором турботою про російських співробітників.

У категорії «Побутова техніка» переміг Samsung– південнокорейська компанія, яка зайняла дещо дивну позицію під час війни росії проти України. Незважаючи на офіційну заяву про вихід з російського ринку, останніми місяцями Samsung активно шукає можливості для «непрямих» закупівель і набирає співробітників для цих цілей.

Як видно, практично всі улюблені бренди російських громадян – міжнародні компанії, які вирішили не виходити з російського ринку. Вся ця продукція продається і в Україні. Було б логічним розпочати кампанію з витіснення токсичних брендів із українських торгових мереж. І це має бути комплексна робота: на рівні уряду, громадянського суспільства та простих споживачів. Продукція компаній-колаборантів, яку так люблять росіяни, має зникнути з полиць українських супермаркетів.