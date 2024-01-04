НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень международных спонсоров войны

В марте 2022 года представители литовской Viciunai Group заявляли, что компания покинет российский рынок. Производитель не только не останавливает свои мощности в РФ, но и ищет новых работников и платит налоги в бюджет страны-агрессора. Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Viciunai Group так и не прекратила деятельность в России и остается одним из популярнейших брендов среди местных потребителей. Кроме того, бизнес ведется в обычном режиме без каких-либо сокращений, продолжает расширять штат персонала на дочерних предприятиях, поддерживая рынок труда в стране-агрессоре, а также успешно защищает российскую торговую марку в суде.

"Например, производственный комплекс ООО "Вичюнай-Русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до $ 20 млн)", - говорится. в сообщении НАПК.

В агентстве добавили, что дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", являясь официальным представителем компании в России, оказывает там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила $2,5 млн.

Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что РФ остается частью международных экономических процессов. Так и жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно. Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добродетели, выйдя с российского рынка. Однако Viciunai Group не стала одной из них и не смогла выйти за пределы своих пустых обещаний", — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Многократные заявления о прекращении бизнеса и продажах производства в РФ никак не повлияли на работу Viciunai Group в стране-агрессоре. Компания продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет путинской военной машины.

Viciunai Group является глобальным производителем и поставщиком разнообразных пищевых продуктов, в частности крупнейшим переработчиком сурими на планете. Также она является одним из крупнейших и наиболее мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее головной офис расположен в Литве, а производства находятся в Литве, Испании, Эстонии и России.

Ранее НАПК внесли в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys, три крупнейших китайских нефтегазовых компании, двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori и еще многие компании из-за того, что они продолжают реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать стратегическую отрасль России уплатой значимых налогов.

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