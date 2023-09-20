НАПК признало спонсорами войны двух немецких производителей станков

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны.

Как поясняет НАПК в своем сообщении, станки этих компаний продолжает удерживать и покупать Россия, несмотря на введенные санкции, причем без них она не способна производить оружие и компоненты к нему.

Так, на сайте официального дистрибьютора компании Spinner в РФ – ООО "Шпиннер" – указано, что он работает "в обычном режиме". По данным Export Genius, с 24 февраля 2022 года по 31 июня 2023 года в Россию были импортированы станки и комплектующие Spinner на почти 15 миллионов долларов. После начала широкомасштабной войны объем поставок увеличился в шесть раз.

Среди импортеров этой продукции – предприятия российского военно-промышленного комплекса, разрабатывающие и производящие компоненты к самолетам Су и МиГ и уже находящиеся под западными санкциями.

В свою очередь, DMG Mori располагает 16 производственными заводами и 113 торгово-сервисными центрами в 88 странах мира. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл станка, включая обучение, ремонт, техническое обслуживание и обслуживание запчастей. На рынке России компания представлена ООО "ДМГ Мори Рус", управляющим станкостроительным заводом в Ульяновске.

В конце февраля 2022 года DMG Mori объявила о прекращении всех продаж и обслуживания в России, а также всего производства на упомянутом заводе. Но на самом деле, как указывают в НАПК, компания остается активным участником российского рынка, что противоречит ее официальным заявлениям.

Согласно данным постановления Арбитражного суда Москвы от 3 июля 2023 года, "ДМГ Мори Рус" осуществила в июле и августе 2022 года поставку станочных комплектующих для дочернего предприятия ПАО "ОДК-Сатурн" - АО "Сатурн - инструментальный завод", производящего газотурбинные двигатели для военной авиации.

"В то время как немецкий народ оказывает беспрецендентную оборонную помощь Украине для защиты от российской агрессии, немецкие компании Spinner и DMG Mori продолжают сотрудничество с РФ, поддерживая ее военный потенциал", - заключили в агентстве, добавив, что внесли в список кандидатов на введение санкций 14 российских импортеров станков Spinner.

Напомним также, что недавно НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов - Shree Ramkrishna Exports (SRK).