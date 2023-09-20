НАЗК визнало спонсорами війни двох німецьких виробників верстатів

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як пояснює НАЗК в своєму повідомленні, верстати цих компаній продовжує утримувати та купувати Росія попри введені санкції, причому без них вона не здатна виготовляти зброю та компоненти до неї.

Так, на вебсайті офіційного дистриб’ютора компанії Spinner в РФ - ТОВ "Шпіннер" - вказано, що він працює "у звичайному режимі". За даними Export Genius, з 24 лютого 2022 року по 31 червня 2023 року до Росії було імпортовано верстатів та комплектуючих Spinner на майже 15 мільйонів доларів. Після початку широкомасштабної війни обсяг поставок збільшився вшестеро.

Серед імпортерів цієї продукції - підприємства російського військово-промислового комплексу, що розробляють та виготовляють компоненти до літаків Су та МіГ і вже перебувають під західними санкціями.

В свою чергу, DMG Mori має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Послуги компанії охоплюють увесь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин. На ринку Росії компанія представлена ТОВ "ДМГ Морі Рус", яке управляє верстатобудівним заводом в Ульянівську.

Наприкінці лютого 2022 року DMG Mori оголосила про припинення всіх продажів і обслуговування в Росії, а також усього виробництва на згаданому заводі. Але насправді, як вказують у НАЗК, компанія залишається активним учасником російського ринку, що суперечить її офіційним заявам.

Згідно даних ухвали Арбітражного суду Москви від 3 липня 2023 року, "ДМГ Морі Рус" здійснила у липні та серпні 2022 року поставку верстатних комплектуючих для дочірнього підприємства ПАТ "ОДК-Сатурн" – АТ "Сатурн – інструментальний завод", яке виробляє газотурбінні двигуни для військової авіації.

"У той час як німецький народ надає безпрецендентну оборонну допомогу Україні для захисту від російської агресії, німецькі компанії Spinner та DMG Mori продовжують співпрацю з РФ, підтримуючи її військовий потенціал", - зробили висновок в агентстві, додаючи, що внесли до списку кандидатів на запровадження санкцій 14 російських імпортерів верстатів Spinner.

Нагадаємо також, що нещодавно НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів - Shree Ramkrishna Exports (SRK).