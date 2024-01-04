НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни

У березні 2022 року представники литовської Viciunai Group заявляли, що компанія залишить російський ринок. Натомість виробник не тільки не зупиняє свої потужності у РФ, але й шукає нових працівників та сплачує податки до бюджету країни-агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Viciunai Group так і не припинила діяльність у Росії і залишається одним із найпопулярніших брендів серед місцевих споживачів. Крім того, бізнес ведеться у звичайному режимі без будь-яких скорочень, продовжує розширювати штат персоналу на дочірніх підприємствах, підтримуючи ринок праці у країні-агресорі, а також успішно захищає російську торгову марку в суді.

"Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до $20 млн)", - йдеться в повідомленні НАЗК.

У агентстві додали, що дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", бувши офіційним представником компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив $2,5 млн.

"Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку Росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що РФ залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Багаторазові заяви про припинення бізнесу та продаж виробництва в РФ ніяк не вплинули на роботу Viciunai Group в країні-агресорі. Компанія продовжує спонсорувати війну проти України, сплачуючи великі суми податків до бюджету путінської воєнної машини.

Viciunai Group є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів, зокрема – найбільшим переробником сурімі на планеті. Також вона є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс розташований в Литві, а виробництва є у Литві, Іспанії, Естонії та Росії.

Раніше НАЗК внесли до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys, три найбільші китайські нафто-газові компанії, двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів Spinner та DMG Mori і ще багато компаній через те, що вони продовжують реалізовувати спільні проекти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою значних податків.

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