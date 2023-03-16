Еда – не пушки: как Vici уже девять лет сотрудничает с врагом

Несмотря на военную агрессию России, которую Украина испытала в 2014 году, есть компании, которые продолжают поставлять продукцию как на украинский рынок, так и на территории, оккупированной россиянами. Один из ярких примеров – литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group, который последние 9 лет поставляет свою продукцию в временно оккупированные Крым и Донбасс и не видит в этом ничего плохого.

С 2014 года многие украинские бизнесы стали перед дилеммой: что делать, если их компании оказались на временно оккупированных россиянами территориях? Кому-то удалось релокировать предприятия в подконтрольные регионы, кто-то вынужден был закрыться, а у кого-то бизнес просто «отжали». Однако остались умники, которые все эти годы прекрасно чувствуют себя как на подконтрольной, так и на оккупированной территории, и при этом работают в стране-агрессоре. Согласноюридическому разъяснению компания считается коллаборантом, если передает материальные ресурсы террористам на оккупированных территориях и проводит хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором и руководством псевдореспублик. И именно к последней категории можно уверенно отнести Viciunai Group, полностью подпадающую под это определение.

Напомним, в 2014 году начал действовать запрет на ввоз товаров российского производства в Украину. Руководство «Вичунай Групп» тогда заявляло, насколько «сильным ударом для компании» стал этот запрет, якобы это сказалось на его показателях. Было бы логично, чтобы с потерей украинского рынка снизились и доходы литовского бренда. Но нет: российская «дочка» литовской Viciunaj Group – Вичунай-РУСЬ наоборот демонстрировала неизменный рост доходов. Если в 2013 году, к началу российской агрессии, компания задекларировала 163 млн рублей убытков, то в 2014 году, когда якобы перестала поставлять продукцию на украинский рынок, чистая прибыль предприятия составила более 217 млн рублей, а к концу 2019 года достигла 575 млн рублей. 8 млн долларов).

Куда же тогда продавала свою продукцию «Вечунай-РУСЬ?». Ответ очевиден – на оккупированные украинские территории, в том числе незаконно аннексированный Крым. Вопрос, как можно поставлять свою продукцию и в Украину, и к аннексированному полуострову, владельцу «Вичунай» Висвалдасу Матийошатису ставили неоднократно. Примечательно, что он не только бизнесмен, но и политик – мэр второго по размеру города Литвы – Каунаса, недавно переизбранный на очередной срок. В 2018 году даже ходили слухи, что он планирует принять участие в президентской гонке. Но тогда в местной печати разгорелся настоящий скандал, когда журналисты и оппозиционные политики прямо обвинили Матийошайтиса в том, что его продукция продается с обеих сторон российско-украинского фронта и предоставили убедительные доказательства этому .

Когда мэра Каунаса прямо спросили, как может связанная с ним компания поставлять продукцию в аннексированный Крым, при том, что официальный Вильнюс всегда осуждал военную агрессию россии против Украины, он «отморозился», возложив всю ответственность на дистрибьюторов, распределяющих продукцию. на свое усмотрение. В том числе и в Крым. И добавил, что после того, как он занял политическую должность, он не имеет отношения к «Вечунай групп» – всем занимаются его сыновья. И это откровенная ложь, ведь в украинском госреестре среди владельцев «Вичунай» указан и сам Висвалдас Матийошайтис.

«Крымская история» заставила Висвалдаса Матийошатиса отказаться от его президентских амбиций. Впрочем, это не помешало «Вічунай» до сих пор работать в Крыму: на местных сайтах можно увидеть актуальные объявления о наличии скидок на крабовые палочки и рыбную продукцию.

«Еда – это не пушечные снаряды», - любит повторять Матийошатис, считая это лучшим оправданием того, что он продолжает работать на оккупированных территориях Украины и в Крыму. Даже начало великой войны не заставило его отказаться от привычной «бизнес-стратегии». Схема одна и та же: сначала идут вражеские танки, а затем подключается экономический фронт, и бизнес начинает сотрудничать с оккупантами.

Взять недавний пример – оккупацию россиянами Херсона. Даже несмотря на то, что она длилась несколько месяцев, «Вичунай-групп» успела разместить свою продукцию в местных супермаркетах – в частности, переработанном из «Сильпо» «Сытном маркете».

«Вічунай-групп» во время оккупации Херсона успела разместить свою продукцию в местных супермаркетах – в частности, переработанном из «Сильпо» «Сытном маркете».

Чтобы снять вопрос о том, почему крабовые палочки Vici продаются на оккупированной врагами территории, Вичунай провела ребрендинг и начала продавать свою продукцию под другими названиями – в частности, Краб Крабич, Крабок и т.д. Можно не сомневаться, что проводить успешный бизнес без помощи местных коллаборантов было бы невозможно. Поэтому руководители «Вичунай» наверняка использовали ту же модель, по которой они действовали в так называемых «ДНР» и «ЛНР», где также представлена продукция литовского бренда. И где все 9 лет они продолжали снабжать свою продукцию, развозить товары и набирать сотрудников.

Продукция Vici в супермаркетах Херсона, когда он был временно оккупирован.

Продукция Вичунай доставляется в временно оккупированные города Донбасса

О том, что продукция Вичунай доставляется в оккупированные города Донбасса, можно убедиться по ссылкам по доставке продуктов в так называемой «ДНР». На одном из сайтов по объявлению вакансий можно найти интересный отзыв, очевидно, одной из бывших работниц компании:

«Пока весь мир вводит санкции против России, литовская Вичунай групп, производитель крабовых палочек VICI, продлила время работы своего российского завода еще на 3 месяца. Каждый день работы завода – 400 тысяч рублей налогов в российский бюджет. Два залпа по установке «Град» по украинским городам. Каждый день. В Вичунай считают, что могут одновременно делать несколько дел: финансировать российскую армию, продавать палочки в Украине и бонусом – поставлять продукцию в оккупированные Крым и Донбасс. Часть торговых сетей уже отказались от VICI, но надо наверняка объявлять бойкот!».

Даже полномасштабное вторжение не заставило «Вичунай» изменить свое поведение. Несмотря на многочисленные обещания по выходу с российского рынка, компания остается сотрудничать с агрессором, уплачивая миллионные налоги. Ее завод в Советской Калининградской области РФ процветает, увеличивает мощности и наращивает прибыль. Компания получает преференции и награды от российских властей, побеждает в рейтингах народного доверия. На российских сайтах отзывов можно найти десятки хвалебных сообщений о крабовых палочках Вичи, которые вкусны в салатах и легко раскатать для приготовления роллов.

Во временно оккупированном Крыму продукция Вичи тоже свободно продается.

Почему, несмотря на общественное осуждение, в том числе, в родной Литве, компания-производитель крабовых палочек и сурими чувствует себя безнаказанной, упорно сотрудничая не только с россией, но и на тех территориях в Украине, которую временно контролирует государство-агрессор? Возможно, причина в том, что они пытаются «переждать» трудные времена в надежде, что их как компанию среднего калибра просто не заметят среди настоящих «динозавров» международного бизнеса, так же сотрудничающих с россией? Видимо, в «Вичунай» надеются, что у международных санкционных организаций просто руки не дойдут до них и их «пронесет». А поскольку они, как показала практика, готовы вступать в коллаборацию с любой властью, им все равно победят в российско-украинской войне. Они привыкли прогибаться под любое руководство. Ничего личного, просто бизнес.

Единственное, что может повлиять на литовский бренд – отказ от их продукции как на локальном, так и государственном уровнях, и введение жестких санкций. В Литве неоднократно проходили акции призыва к бойкоту продукции «Вичунай», мэру Каунаса постоянно задают неудобные вопросы. Это давление следует продолжать и в Украине. Потому что такие коллаборанты, «бойцы экономического фронта», ничем не лучше солдат, которые убивают украинцев. И хотя они действительно поставляют еду, а не пушки, налоги от их деятельности легко переплавляются на танки и ракеты, которые ежедневно улетают на мирные украинские города.