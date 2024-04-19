Нардепы предлагают маркировать товары компаний, до сих пор работающих в России

Народные депутаты Украины зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №11183 , которым предлагается закрепить в законодательстве о защите прав потребителей обязательную маркировку товара, производитель которого осуществляет хозяйственную деятельность на территории государства-агрессора РФ.

В проекте закона отмечается, что на упаковке такой продукции должна быть маркировка с надписью красными буквами на белом фоне "Производитель платит налоги в бюджет государства-агрессора". Такая надпись должна занимать не менее 30% площади упаковки.

При условии, что продукция по своим свойствам не может быть упакована, нардепы предлагают размещать соответствующую надпись рядом с местом реализации продукции для ее четкой идентификации.

Помимо упаковок товара парламентарии предлагают маркировать ценники, логотип бренда, а также офисы и помещения компаний, которые на третьем году полномасштабной военной агрессии РФ против Украины до сих пор осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории России и платят налоги в ее бюджет.

Отметим также, что авторы законопроекта предлагают запретить рекламу без должной маркировки товара, работы или услуги производителя (продавца, исполнителя), осуществляющего хозяйственную деятельность на территории РФ. В частности, каждый рекламный сюжет должен заканчиваться фразой "Этот бизнес контролируется страной-агрессором", которая должна звучать разборчиво и отчетливо.

"Украинские потребители должны знать компании, которые косвенно финансируют продолжение вооруженной агрессии государства-террориста, чтобы делать осознанный выбор: пользоваться ли услугами таких компаний, покупать ли их продукцию", - подчеркнул один из инициаторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко.

Нардепы-авторы законопроекта также предлагают предусмотреть в законодательстве о защите прав потребителей административную ответственность за нарушение правил маркировки. В частности, за продажу товаров без указанных меток предлагается налагать взыскание в размере двухсот процентов стоимости полученной для реализации партии товара, но не менее одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Компании-спонсоры войны

Напомним, что до марта в Украине действовал реестр "международных спонсоров войны" , куда НАПК вносило международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, которые платят налоги, поставляют важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список было включено более 40 компаний. В частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi. Теперь всю информацию из списка передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики. Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине.

Заметим также, что некоторые компании все же выходят из российского рынка на третий год полномасштабной войны. В частности, в апреле литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, заявила, что готовится продать свой российский бизнес. По данным НАПК, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% до $20 миллионов.

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