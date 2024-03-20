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В Украине закрывают реестр "международных спонсоров войны": в чем причина
Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Всю информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Отмечается, что на расширенном заседании Кабинета Министров были рассмотрены вопросы санкционной политики государства и соответствующего информирования.
На нем присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Василий Малюк, генеральный прокурор Андрей Костин, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик и послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, представители посольств Соединенного Королевства Великобритании и Севера. Ирландии, Канады, Германии и КНР.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что решили
"В ходе заседания были рассмотрены вопросы функционирования на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции страницы "Международные спонсоры войны". В частности, была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "Международных" спонсоров войны". И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии", - сообщают в КМУ.
Кроме того, Министерством юстиции отмечено неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.
В СНБО заметили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.
В свою очередь в Национальном агентстве по предотвращению коррупции признали, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.
"После обсуждения присутствующие согласились с рядом предложений. В частности, относительно необходимости передачи информации, содержащейся на вышеупомянутом сайте, в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для обработки, в том числе, определение оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе суб и подготовки соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО", - говорится в сообщении КМУ.
Кроме того, будет осуществлена переадресация со страницы "Международные спонсоры войны" на сайте НАПК на веб-сайт СНБО "Государственный реестр санкций".
Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых были применены санкции в Украине.
Отметим, НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (через OTP Bank ), Австрией (через Raiffeisen Bank ), Китаем и Грецией. Поэтому ведомство приостановило процесс внесения компаний в список международных спонсоров войны.
Спонсоры войны: какое влияние имеет список?
В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).
В список включено более 40 фирм. В частности, речь идет о Alibab, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.
На своем сайте НАПК пишет, что признание компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.
Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:
- предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;
- прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.
Источник фото: ua.depositphotos.com