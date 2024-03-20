В Украине закрывают реестр "международных спонсоров войны": в чем причина

Кабинет министров решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Всю информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что на расширенном заседании Кабинета Министров были рассмотрены вопросы санкционной политики государства и соответствующего информирования.

На нем присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Василий Малюк, генеральный прокурор Андрей Костин, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик и послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, представители посольств Соединенного Королевства Великобритании и Севера. Ирландии, Канады, Германии и КНР.

Что решили

"В ходе заседания были рассмотрены вопросы функционирования на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции страницы "Международные спонсоры войны". В частности, была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "Международных" спонсоров войны". И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии", - сообщают в КМУ.

Кроме того, Министерством юстиции отмечено неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

В СНБО заметили, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.

В свою очередь в Национальном агентстве по предотвращению коррупции признали, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

"После обсуждения присутствующие согласились с рядом предложений. В частности, относительно необходимости передачи информации, содержащейся на вышеупомянутом сайте, в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для обработки, в том числе, определение оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе суб и подготовки соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО", - говорится в сообщении КМУ.

Кроме того, будет осуществлена переадресация со страницы "Международные спонсоры войны" на сайте НАПК на веб-сайт СНБО "Государственный реестр санкций".

Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых были применены санкции в Украине.

Отметим, НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Иногда это создает Украине проблемы с другими государствами – Венгрией (через OTP Bank ), Австрией (через Raiffeisen Bank ), Китаем и Грецией. Поэтому ведомство приостановило процесс внесения компаний в список международных спонсоров войны.

Спонсоры войны: какое влияние имеет список?

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В список включено более 40 фирм. В частности, речь идет о Alibab, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi.

На своем сайте НАПК пишет, что признание компании международным спонсором войны является лишь репутационным, а "судьей, присяжными и палачом" должно быть мировое сообщество.

Чтобы агентство исключило ту или иную фирму из перечня, она должна выйти с российского рынка (или прекратить ведение бизнеса из РФ) или:

предоставить реалистичный план выхода с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение к определенной дате;

прекратить все хозяйственные операции в РФ, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Источник фото: ua.depositphotos.com