США давят на Австрию и Raiffeisen Bank относительно выхода с рынка РФ

Высокопоставленные чиновники США усиливают давление и предупреждают Австрию и Raiffeisen Bank International об опасности ведения бизнеса в России, требуя, чтобы крупнейший западный банк завершил выход с российского рынка.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в рамках нового давления Вашингтона по внедрению санкций Анна Моррис, чиновник казначейства США, будет поощрять банки Австрии проверить свою уязвимость в России.

Моррис расскажет о новых санкциях США, которые "повысили риски для банков" и будет поощрять их "защищать себя от торговли, связанной с военно-промышленной базой России, чтобы не быть отрезанными от финансовой системы США".

Соединенные Штаты являются самым мощным регулятором в мире, главным образом благодаря тому, что они могут перекрыть доступ банка к доллару, который является основой международных финансов. Утрата доступа к доллару может привести к кризису любого банка.

Моррис посетит Австрию, одну из европейских стран, имеющую теснейшие связи с Россией. Ее серьезное предупреждение является еще одной попыткой давления на RBI, которое обрабатывает огромные размеры платежей в США и из России.

Этот визит состоится после указа президента США Джо Байдена в декабре прошлого года, который угрожал штрафными санкциями для финансовых учреждений, помогающих России обходить санкции.

Спикер министерства финансов Австрии сказал, что Моррис посетит государственные органы и компании, чтобы поговорить вообще об отмывании денег и санкциях.

RBI, часть промышленного объединения, лежащего в основе экономики Австрии, заявила, что всегда соблюдала установленные правила.

Вашингтон сталкивается с жестким сопротивлением австрийских политиков и чиновников, некоторые из которых защищают RBI.

Выход Raiffeisen с рынка РФ

Raiffeisen намеревался выделить свой русский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло.

Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регуляторов.

Как отмечает Reuters, это усиливает напряжение между Киевом и Австрией, политические лидеры которой также лоббируют исключение Raiffeisen из списка, предварительно добившись временных уступок.

В декабре австрийским политикам удалось добиться исключение банка из черного списка в обмен на поддержку новых санкций Европейского Союза против России.

Австрия публично поддерживает Украину, но не желает полностью разрывать десятилетние отношения с Россией в надежде, что на каком-то этапе удастся возобновить отношения.

Raiffeisen – единственная австрийская компания в списке международных спонсоров войны. Некоторые финучреждения исключили из списка, в том числе венгерский OTP Bank.