Хуже, чем ожидалось: прибыль Raiffeisen Bank упала на 67%

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), самый крупный западный банк в России, сообщил о падении прибыли в четвертом квартале на 67%. В настоящее время финучреждение изучает возможность продажи или отделения своего бизнеса в России, предупреждая, что выход может занять некоторое время.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что чистая прибыль RBI составила 272 миллиона евро ($294 миллиона), что меньше по сравнению с 826 млн евро годом ранее.

Согласно отчету, опубликованному RBI, аналитики ожидали прибыль в 318 миллионов евро.

Сообщается, что RBI изучает продажу или выделение своего бизнеса в России после вторжения в Украину, предупреждая, что выход может занять некоторое время.

"Группа продолжает работать над возможной транзакцией", - говорится в сообщении RBI.

Там добавляют, что отдельное соглашение о приобретении почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag из-за соглашения с попавшим под санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской на этапе согласования, а его закрытие ожидается в начале этого года.

На прибыль в четвертом квартале повлияли более высокие налоги в Украине, а также взыскание 273 миллионов евро для решения судебных процессов и убытков по займам в Польше.

Российский бизнес RBI на протяжении многих лет приносил значительную часть доходов банку.

Россия составила 38% прибыли RBI после уплаты налогов в 2023 году, хотя этот показатель снизился с 49% в 2022 году.

Доходы RBI в России остаются в местной дочерней компании из-за санкций Запада.

Райффайзен Банк: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывали.

Как писали журналисты, за первые девять месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка .