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Категория
Банки
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Австрийский регулятор проверяет Raiffeisen Bank относительно контроля за отмыванием денег

Raiffeisen
Raiffeisen Bank работает над выходом из России

Австрийский финансовый регулятор FMA начал расследование деятельности Raiffeisen Bank International по несоблюдению мер по борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что австрийский банк в своем ежегодном отчете отметил, что расследование сосредоточено на осуществлении надлежащей проверки клиентов, в частности, в части проведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций по предотвращению отмывания денег.

Как отмечает издание, это происходит в тот момент, когда Raiffeisen, крупнейший западный банк в РФ, также находится под расследованием санкционного органа Соединенных Штатов – Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Австрийские запросы касаются платежей с участием России и данных, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Представитель банка сказал, что он был проинформирован о выводах регулятора в январе, и что он будет обжаловать любые штрафы, хотя ни одного учреждения еще не получило.

"Это касается старых платежей в 2020 году", – сказал представитель Raiffeisen.

Регулятор проверяет платежи с участием трех клиентов, обработанные между 2017 и 2020 годами, в рамках запроса, который может привести к штрафам.

Австрийский регулятор считает, что банк "не полностью выполнил свои административные обязательства".

"Нарушение санкций США может привести к штрафам, блокированию счетов или прекращению деловых отношений с банками-корреспондентами США", - говорится в сообщении австрийского регулятора.

Райффайзен Банк: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI  отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывали.

Как писали журналисты, за первые девять месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка .

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько