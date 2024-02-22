Австрийский регулятор проверяет Raiffeisen Bank относительно контроля за отмыванием денег

Австрийский финансовый регулятор FMA начал расследование деятельности Raiffeisen Bank International по несоблюдению мер по борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что австрийский банк в своем ежегодном отчете отметил, что расследование сосредоточено на осуществлении надлежащей проверки клиентов, в частности, в части проведения на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций по предотвращению отмывания денег.

Как отмечает издание, это происходит в тот момент, когда Raiffeisen, крупнейший западный банк в РФ, также находится под расследованием санкционного органа Соединенных Штатов – Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Австрийские запросы касаются платежей с участием России и данных, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Представитель банка сказал, что он был проинформирован о выводах регулятора в январе, и что он будет обжаловать любые штрафы, хотя ни одного учреждения еще не получило.

"Это касается старых платежей в 2020 году", – сказал представитель Raiffeisen.

Регулятор проверяет платежи с участием трех клиентов, обработанные между 2017 и 2020 годами, в рамках запроса, который может привести к штрафам.

Австрийский регулятор считает, что банк "не полностью выполнил свои административные обязательства".

"Нарушение санкций США может привести к штрафам, блокированию счетов или прекращению деловых отношений с банками-корреспондентами США", - говорится в сообщении австрийского регулятора.

Райффайзен Банк: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывали.

Как писали журналисты, за первые девять месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка .

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