В Україні закривають реєстр "міжнародних спонсорів війни": у чому причина

Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Усю інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що на розширеному засіданні Кабінету Міністрів було розглянуто питання щодо санкційної політики держави та відповідного інформування.

На ньому були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, голова СБУ Василь Малюк, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик та посли Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини, представники посольств Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Німеччини та КНР.

Що вирішили

"Під час засідання було розглянуто питання функціонування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції сторінки “Міжнародні спонсори війни”. Зокрема, було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку “Міжнародних спонсорів війни”. Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії", - повідомляють в КМУ.

Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

В РНБО натомість зауважили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

В свою чергу у Національному агентстві з питань запобігання корупції визнали, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

"Після обговорення присутні погодилися з низкою пропозицій. Зокрема, щодо необхідності передачі інформації, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на даному ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО", - йдеться у повідомленні КМУ.

Крім того, буде здійснена переадресація зі сторінки “Міжнародні спонсори війни” на сайті НАЗК на веб-сайт РНБО “Державний реєстр санкцій”.

Це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб’єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

Зауважимо, НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Іноді це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через OTP Bank), Австрією (через Raiffeisen Bank), Китаєм та Грецією. Тому відомство призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com