Угорський OTP Bank покидає ринок Румунії, його купує Banca Transilvania

Угорський фінансовий гігант, один із найбільших банків Центральної Європи, OTP Bank, покидає ринок Румунії після 20 років роботи. OTP Group купує найбільший румунський бану Banca Transilvania.

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Про це йдеться у повідомленні Banca Transilvania.

Очікується, що угода буде завершена в найближчі місяці, а загальна вартість покупки становить 347,5 млн євро.

Згідно з повідомленням, Banca Transilvania (BT) підписав угоду з OTP Group щодо купівлі її частки в OTP Bank Romania 9 лютого. У результаті цієї угоди OTP Group також продає дочірні компанії OTP Bank Romania, що призводить до повного виходу з румунського ринку.

Після отримання регуляторних дозволів BT розпочне злиття з OTP Bank Romania. Бренд OTP Group тимчасово залишиться на місці, щоб забезпечити плавний перехід для клієнтів і колег до завершення злиття. Тим часом OTP Bank Romania та його дочірні компанії продовжуватимуть виконувати свої зобов’язання перед своїми клієнтами, а також надавати послуги.

Зазначається, що клієнти OTP Bank Romania не повинні робити жодних дій, оскільки вони продовжуватимуть обслуговуватися на тих же умовах. Банк також виконуватиме свої зобов’язання і продовжуватиме обслуговувати всіх клієнтів на тих же умовах.

Згідно з повідомленням, OTP Bank Romania працює на румунському ринку як універсальний банк OTP Bank Romania SA контролює 2,64% румунського ринку за загальними чистими активами. На момент злиття компанія обслуговувала близько 420 000 роздрібних клієнтів і понад 22 000 корпоративних клієнтів та мала 96 відділень.

OTP Bank був у списку спонсорів війни

4 травня минулого року українське Нацагентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та визнання так званих Донецької та Луганської “народних республік”.

За даними НАЗК, угорський OTP Bank входить до числа 50-ти найбільших банків Росії, а за низкою напрямків є лідером ринку. Фінустанова обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлена в понад 1850 населених пунктах РФ.

В липні стало відомо, що Угорщина також виступила проти пропозиції Євросоюзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України, вимагаючи вилучення OTP Bank зі згаданого реєстру.

29 вересня НАЗК вирішило піти на поступки Угорщині і призупинило статус у переліку міжнародних спонсорів війни угорського OTP Bank. Рішення було прийняте з розрахунком на те, що воно призведе до розблокування Угорщиною 500 мільйонів євро життєво необхідної військової допомоги Україні з Європейського фонду миру.

Оскільки, саме в якості умови для розблокування коштів прем'єр Віктор Орбан називав зняття такого статусу для найбільшого угорського банку і вимагав гарантій, що Україна не додасть OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни в майбутньому.