Американську компанію виключили з переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), яка припинила транспортувати російську нафту.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що компанія LISCR надіслала лист до НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку.

Зокрема, LISCR повідомила, що усі судна російського "Совкомфлоту" були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру.

Як РФ обходила нафтові санкції

Як наголошують в НАЗК, попри те, що санкції мали суттєво зменшити доходи РФ від експорту нафти, агресор все одно знаходив різні шляхи для продовження торгівлі та обходу таких обмежень. Так, у 2022 році, найбільша судноплавна компанія РФ "Совкомфлот" передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD (Об'єднані Арабські Емірати).

"Раніше, ці самі судна "Совкомфлот" передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі. Згодом SCF Management Services Dubai LTD все ж змінила свою назву на SUN SHIP MANAGEMENT. Однак, засновником вказаної компанії залишилась SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АО "Совкомфлот"", - зазначають в НАЗК.

При цьому, 80 з майже 100 танкерів "Совкомфлоту" були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного "Совкомфлоту" продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою, що є критично необхідним для російської економіки та доходів Кремля.

"Відтепер спроможність Росії транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати "нафтодолари" - меншими", - зауважили в НАЗК.

У відомстві додали, що вітають рішення LISCR про анулювання реєстрації усіх суден компаній SCF Management Services LTD та SUN SHIP MANAGEMENT. Це позбавляє Росію ще однієї стратегічно важливої для неї лазівки з обходу санкцій.

"Таке рішення демонструє, що міжнародні компанії готові продовжувати обʼєднуватись задля відновлення справедливості та посилення демократії по всьому світу", - підкреслили в НАЗК.

Раніше НАЗК виключило грецькі компанії-перевізників з переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers. Рішення було ухвалено після того, як компанії припинили транспортування російської нафти.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або: