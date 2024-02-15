Компанію Weatherford International, яка співпрацює з "Укрнафтою", внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Ірландсько-американська компанія Weatherford International продовжує працювати в РФ, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Там зазначають, що нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для Росії, бо дозволяє РФ використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави..

Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам. Вона працює в Росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території РФ сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування.

"У РФ Weatherford представлена через ТОВ «Везерфорд Холдингз (Рус)», ТОВ «Везерфорд» та ТОВ «Везерфорт Бизнес Сервис». У 2022 році вони разом сплатили податків до бюджету агресора на понад 15 млн дол. США", - зауважують в НАЗК.

Крім того, серед партнерів Weatherford у РФ є і сумнозвісна нафтова компанія «Роснефть», яка залишається основним замовником її послуг.

"Компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з РФ. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в Росію на майже 1,5 млн дол. США. Серед них: матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники)", - підкреслили в НАЗК.

За даними відомства, Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в Росії.

"У своїй звітності Weatherford пообіцяла виконувати договірні зобов'язання з урахуванням міжнародних санкцій. Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення цивілізованим світом санкцій на РФ, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії. Це демонструє не тільки економічну та технологічну підтримку агресора компанією, але й ідеологічну.

"Укрнафта" співпрацюватиме з Weatherford International

У червні 2023 року "Укрнафта" підписала рамкову угоду про співпрацю в сфері нафтовидобутку з транснаціональною нафтосервісною компанією Weatherford International, що є однією з найбільших у цій галузі в світі.

Подробиць щодо співробітництва в "Укрнафті" не повідомляли, нагадуючи лише, що компанія має амбітні плани з буріння нових свердловин, розробки родовищ та нарощування обсягів видобутку вуглеводнів.

"З надійним партнером зможемо працювати ефективніше, щоб досягнути поставлених стратегічних цілей. Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів - крок за кроком ближче до енергетичної незалежності", - коментував директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або: