НАЗК внесло в перелік спонсорів війни американську компанію Allied Mineral Products

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в Росії, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету країни-агресора.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У повідомленні йдеться, що компанія Allied Mineral Products представлена в РФ ТОВ "Аллайд минерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету Росії на $772 тис. А з квітня 2022 року компанія імпортувала до РФ продукції загальною вартістю $3,5 млн.

Крім того, що компанія продовжує працювати в РФ, як зазначають в НАЗК, виробництво ТОВ "Аллайд минерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (РФ, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА Shahed-136.

""Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. "Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою РФ для цілого ряду іноземних компаній", - повідомили в НАЗК.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окремі західні компанії почали виходити з "Алабуги", а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво "Алабуги" почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання "броні" від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах "Алабуги", потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї.

У відомстві зазначають, що за даними розслідування, проведеного Molfar, наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга". З початку повномасштабного вторгнення компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА. Зокрема, серед товарів фігурує "мулліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони "Алабуга", що вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора.

Що таке список міжнародних спонсорів війни

Цей список не має жодних юридичних наслідків для включених до нього компаній. НАЗК описує його як "потужний репутаційний інструмент для досягнення відходу міжнародного бізнесу з Росії".

До нього НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу компанію з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Через внесення компаній у список деякі з них стикаються з корпоративним бойкотом. У червні 2023 року Reuters повідомляло, що частина компаній Північної Європи припинила продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.