Американсько-шведську ESAB внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американсько-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) до переліку міжнародних спонсорів війни. Світовий лідер у сфері виробництва зварювального обладнання та матеріалів принципово залишається в РФ, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському "Газпрому".

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що ESAB працює в Росії більш як 20 років та створила там вже понад 6 тис. робочих місць, має понад 150 дистриб'юторів, представлених у всіх федеральних округах РФ, а також має на її території 2 заводи і технологічний центр, який здійснює відпрацювання технологій, навчання та демонстрацію обладнання.

"В межах російської програми імпортозаміщення, на цих заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених на неї санкцій, а також, забезпечує технологічні спроможності РФ", - зауважили в НАЗК.

У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у Росії, заявивши про нові можливості та необхідність наростити виробництво, а також розширити локальний асортимент продукції, що випускається в РФ.

"Заяви топових представників ESAB демонструють не лише чітке бажання продовжувати вести бізнес з агресором, але і ймовірну ідеологічну підтримку його дій щодо України", - підкреслили в НАЗК.

Там додали, що в 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсувала нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва в Росії.

Як повідомляють в НАЗК, ESAB здійснює свою діяльність у Росії через ТОВ "Эсаб". При цьому, свій фінансовий звіт по роботі в РФ за 2022 рік компанія так і не опублікувала.

Натомість з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року компанія імпортувала до Росії товарів на понад 60 млн дол. США. Серед них: матеріали, обладнання, запчастини та інструменти для зварювання з Німеччини, КНР, Угорщини, Південної Кореї, В’єтнаму, Швеції, Австрії, Індії, Туреччини.

На внутрішньому ринку Росії у 2023 році продукція під брендом "ESAB" продовжує постачатися через систему державних закупівель. Споживачами продукції "ESAB" є підприємства паливно-енергетичного комплексу РФ: ТОВ "Газпром Метанол", ТОВ "Газпром Трансгаз Грозный" тощо.

"ESAB продовжує активно підтримувати технологічні спроможності, економіку РФ і спонсорувати війну проти України. Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було", - наголосили в НАЗК.

Раніше НАЗК внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.