Американско-шведскую ESAB внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американско-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) в список международных спонсоров войны. Мировой лидер в сфере производства сварочного оборудования и материалов принципиально остается в РФ, удерживает там заводы и снабжает свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что ESAB работает в России более 20 лет и создала там уже более 6 тыс. рабочих мест, имеет более 150 дистрибьюторов, представленных во всех федеральных округах РФ, а также имеет на ее территории 2 завода и осуществляющий технологический центр отработка технологий, обучение и демонстрацию оборудования.

"В рамках российской программы импортозамещения, на этих заводах компании производят российские и фирменные сварочные материалы ESAB, а также электроды, провода и флюсы. Так компания помогает государству-террористу справляться с последствиями наложенных на него санкций, а также обеспечивает технологические способности РФ", - отметили в НАПК.

В июне 2022 года компания официально объявила о продолжении работы в России, заявив о новых возможностях и необходимости нарастить производство, а также расширить локальный ассортимент выпускаемой в РФ продукции.

"Заявления топовых представителей ESAB демонстрируют не только четкое желание продолжать вести бизнес с агрессором, но и вероятную идеологическую поддержку его действий в отношении Украины", - подчеркнули в НАПК.

Там добавили, что в 2023 году компания также продолжала представлять и анонсировала новое высокотехнологичное сварочное оборудование собственного производства в России.

Как сообщают в НАПК, ESAB осуществляет свою деятельность в России через ООО "Эсаб". При этом свой финансовый отчет по работе в РФ за 2022 год компания так и не опубликовала.

С 24 февраля 2022 года по октябрь 2023 года компания импортировала в Россию товаров более чем на 60 млн дол. США. В их числе: материалы, оборудование, запчасти и инструменты для сварки из Германии, КНР, Венгрии, Южной Кореи, Вьетнама, Швеции, Австрии, Индии, Турции.

На внутреннем рынке России в 2023 году продукция под брендом ESAB продолжает поставляться через систему государственных закупок. Потребители продукции "ESAB" - предприятия топливно-энергетического комплекса РФ: ООО "Газпром Метанол", ООО "Газпром Трансгаз Грозный" и т.д.

"ESAB продолжает активно поддерживать технологические возможности, экономику РФ и спонсировать войну против Украины. Попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было", - подчеркнули в НАПК.

Ранее НАПК внесло китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работать в России, строя метро, мосты и автомагистрали.