НАПК внесло производителя шоколада Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает удерживать в России 3 фабрики и платить налоги в ее бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В сообщении говорится, что после начала полномасштабного вторжения швейцарская компания Barry Callebaut поставляла в страну-агрессор шоколад под видом товаров первой необходимости. Кроме того, она доставляла свою продукцию на российскую кондитерскую фабрику, шоколад которой входит в сухпайки армии РФ.

В НАПК отмечают, что компания Barry Callebaut производит товары под брендами Sicao и Chocovic, а также импортирует продукцию под брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella и т.д. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании.

Barry Callebaut работает в России более 15 лет и имеет на ее территории три фабрики. В Москве в бизнес-центре Alcon даже располагается Академия Шоколада Barry Callebaut, вторая по размерам в компании.

В России Barry Callebaut осуществляет свою деятельность через ООО Барри Каллебаут НЛ Раша и ООО Барри Каллебаут Калининград. Вместе они уплатили налогов в бюджет агрессора более чем на $33 млн в 2022 году. Также ООО "Барри Каллебаут НЛ Раша" является учредителем ЗАО "Инфорум-Пром" и ООО "Гор Трейд". Они в 2022 году уплатили налоги в РФ на почти $500 тыс.

Кроме того, как сообщают в НАПК, в ноябре 2022 года французское представительство компании Barry Callebaut COCOA AG поставляло свою продукцию (какао-пасту, масло) российской кондитерской фабрике ООО "Верность Качеству" около $180 тыс. Ее шоколад входит в сухпайки армии агрессора.

"Barry Callebaut продолжает быть активным участником импортно-экспортных операций с государством-террористом. В 2023 году на рынок России компанией было импортировано товаров на сумму свыше $94 млн, что более чем в 3 раза превышает показатели 2022 года. Среди импортированных товаров – кондитерские изделия, сухие смеси, какао, какао-масло, пальмовое масло, жир из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании", - пишут в НАПК.

"Военная операция в Украине была начата российским правительством, а не российским народом. Это разница, которую мы помнили, принимая эти трудные решения. Кроме того, мы являемся компанией, которая будет поддерживать своих клиентов. Нам не кажется правильным устраниться от наших клиентов и оставлять их без продукции потребителей, которые не просили об этой военной операции", - заявил исполнительный директор компании Питер Бун.

В НАПК отмечают, что Barry Callebaut продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины. Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было.

Ранее сообщалось, что НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя продуктов Vici. Агентству стало известно, что, несмотря на то, что в марте 2022 года представители литовской Viciunai Group заявляли, что компания покинет российский рынок, производитель не только не останавливает свои мощности в РФ, но и ищет новых работников и платит налоги в бюджет страны-агрессора.

Еще раньше НАПК внесли в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys, три крупнейших китайских нефтегазовых компании, двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori и еще много компаний из-за того, что они продолжают реализовывать совместные проекты с РФ и финансировать стратегию отрасль России уплатой значительных налогов.

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